IBM OMEGAMON® for Messaging on z/OS®は、重要なパフォーマンス・データに焦点を当て、IBM MQとIBM Integration Busの可用性とパフォーマンスに関するリアルタイムのステータス情報を提供するモニタリング・エージェントです。 IBM OMEGAMON® for Messaging on z/OSは、OMEGAMONファミリーのソフトウェア製品の一部です。