La gestione moderna della supply chain è incredibilmente complessa. Le supply chain globali spesso si estendono in molti paesi, coinvolgono decine (o centinaia) di fornitori e sono influenzate dalle fluttuazioni della domanda, della capacità, dei prezzi e delle condizioni geopolitiche.

Senza funzionalità avanzate di analytics, la gestione di questi sistemi è difficile. La ricerca mostra che i leader della supply chain si affidano sempre più a insight basati sui dati per guidare decisioni migliori.

Secondo uno studio IBM (PDF), i CEO ora considerano le prestazioni della supply chain, inclusa la resilienza e l'efficienza operativa, come la sfida principale. Un'altra ricerca suggerisce che le interruzioni significative della supply chain possono costare alle aziende fino al 45% dei profitti di un anno nel corso di un decennio.

Di conseguenza, molte organizzazioni investono in una migliore analytics dei dati della supply chain, fra cui tecnologie e strumenti che offrono visualizzazioni in tempo reale, on-demand e capacità di previsione predittiva. Uno studio dimostra che le organizzazioni che utilizzano analytics basata sull'AI e strumenti di visibilità end-to-end della supply chain possono migliorare significativamente la loro capacità di anticipare e rispondere alle interruzioni.

Man mano che le supply chain diventano sempre più complesse e coinvolgono sempre più stakeholder, la supply chain analytics diventa sia uno strumento di reportistica sia un modo chiave per gestire il rischio e migliorare l'efficienza operativa.