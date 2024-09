ANTA Group è in rapida crescita. Nel 2019, l'azienda ha registrato un aumento del 40% del fatturato annuale. Volendo trarre vantaggio da questa tendenza, ANTA Group mirava a incrementare l'efficienza operativa, ottimizzando di conseguenza la propria supply chain e aumentando le vendite.

«I nostri reparti finanziari, produttivi e logistici e la nostra supply chain funzionavano già bene, ma sapevamo che c'era il potenziale per ottenere una maggiore efficienza attraverso il nostro approccio al merchandising», commenta Chen Dong Hai. «In particolare, abbiamo visto la possibilità di migliorare la collaborazione tra i diversi settori della nostra attività. Riprogettando i nostri processi di business per ciascuno dei nostri marchi con un unico sistema ERP integrato e automatizzato, eravamo certi di poter ridurre drasticamente il tempo necessario per completare il processo».



Chen Dong Hai aggiunge: «Oltre a permetterci di completare più cicli di pianificazione ogni anno, una maggiore integrazione front-to-back aveva il potenziale per consentire una gestione della merce più efficiente in tempo reale. Collegando i dati in tempo reale dai nostri sistemi point-of-sales [POS] e dai sistemi online con il nostro processo di merchandising, era possibile rifornire dinamicamente l'inventario nei nostri punti vendita in base alle ultime tendenze di consumo. Per ANTA Group, queste funzionalità avrebbero contribuito a incrementare significativamente le vendite. Per i clienti, invece, questo approccio prometteva un'esperienza di acquisto migliore e più personalizzata».



Per realizzare i suoi obiettivi, il Gruppo ANTA ha intrapreso un'iniziativa di trasformazione digitale di vasta portata, che ha coinvolto tutte le sue attività in Cina. Come primo passo, l'azienda ha cercato una piattaforma ERP a livello aziendale che potesse supportare il nuovo modo di lavorare.