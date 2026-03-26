Che cos'è il predictive forecasting?

Il predictive forecasting deriva dai metodi di previsione tradizionali, ma va oltre, analizzando continuamente i modelli presenti nei dati per produrre insight. I team di financial planning and analysis (FP&A), i leader operativi e i dirigenti aziendali utilizzano questi insight per prendere decisioni più rapide e sicure basate sui dati riguardo all'allocazione delle risorse, alla customer retention e alla strategia di rischio e crescita.

Gli strumenti di predictive forecasting di oggi, basati sull'intelligenza artificiale (AI) e sul machine learning (ML), stanno cambiando radicalmente il modo in cui le organizzazioni pianificano. Le piattaforme di FP&A ora offrono completa integrazione con sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e software FP&A per estrarre dati e metriche in tempo reale da tutta l'azienda.

Integrando gli strumenti con il software esistente, si riduce il tempo di latenza associato alla raccolta manuale dei dati e gli analisti ottengono una visione continua e aggiornata delle prestazioni finanziarie. L'automazione gestisce le attività di modellazione di routine, permettendo agli analisti di concentrarsi sull'interpretazione dei risultati e sulla consulenza di strategia con altri stakeholder.