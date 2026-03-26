Che cos'è il predictive forecasting?

Il predictive forecasting è il processo di utilizzo di dati storici e modelli statistici per proiettare i risultati futuri del business e le prestazioni finanziarie. Il metodo viene utilizzato in vari settori, tra cui finanza, marketing, retail e risorse umane.
Il predictive forecasting deriva dai metodi di previsione tradizionali, ma va oltre, analizzando continuamente i modelli presenti nei dati per produrre insight. I team di financial planning and analysis (FP&A), i leader operativi e i dirigenti aziendali utilizzano questi insight per prendere decisioni più rapide e sicure basate sui dati riguardo all'allocazione delle risorse, alla customer retention e alla strategia di rischio e crescita.
Gli strumenti di predictive forecasting di oggi, basati sull'intelligenza artificiale (AI) e sul machine learning (ML), stanno cambiando radicalmente il modo in cui le organizzazioni pianificano. Le piattaforme di FP&A ora offrono completa integrazione con sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e software FP&A per estrarre dati e metriche in tempo reale da tutta l'azienda.
Integrando gli strumenti con il software esistente, si riduce il tempo di latenza associato alla raccolta manuale dei dati e gli analisti ottengono una visione continua e aggiornata delle prestazioni finanziarie. L'automazione gestisce le attività di modellazione di routine, permettendo agli analisti di concentrarsi sull'interpretazione dei risultati e sulla consulenza di strategia con altri stakeholder.
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Le organizzazioni utilizzano predictive forecasting e analytics predittiva in modo intercambiabile, ma i due svolgono scopi distinti. Comprendere la differenza aiuta i leader finanziari e aziendali ad applicare gli strumenti ai problemi che meglio si adattano a ciò che ciascuno offre.
L'analytics predittiva chiede "Cosa è probabile che accada e perché?", mentre il predictive forecasting chiede: "Come saranno i nostri ricavi, i nostri costi o la nostra domanda il prossimo anno?"
I due differiscono anche nei risultati ottenuti. L'analytics predittiva produce tipicamente punteggi di probabilità, valutazioni di rischio o classificazioni comportamentali. Il predictive forecasting, al contrario, produce proiezioni numeriche, come obiettivi di ricavi, budget di spese e stime del flusso di cassa, che alimentano direttamente la pianificazione finanziaria e la strategia aziendale.
Fondamentalmente, il predictive forecasting si basa sull'analytics predittiva. Gli algoritmi e le tecniche di modellazione alimentano l'analytics predittiva e promuovono modelli di forecasting insightful. I team finanziari utilizzano l'analytics predittiva per capire cosa alimenta le prestazioni aziendali e poi applicano la predictive forecasting per trasformare queste insight in proiezioni finanziarie concrete.
Esistono diversi modi per affrontare il predictive forecasting, a seconda delle dimensioni e della portata dello scenario. Ognuna è una tecnica di data science utilizzata per prevedere i valori futuri in base a punti dati ordinati nel tempo.
Questi tipi di metodi utilizzano dati storici sequenziali per identificare i modelli e proiettare le tendenze future su un orizzonte temporale definito. Gli analisti applicano modelli di serie temporali a metriche che mostrano modelli coerenti nel tempo, come entrate mensili, domanda stagionale o spese trimestrali. Un'analisi delle serie temporali è un metodo di previsione ampiamente utilizzato nella finanza e nella pianificazione della supply chain:
Questi metodi utilizzano algoritmi per rilevare modelli complessi e non lineari su set di dati di grandi dimensioni che i modelli statistici tradizionali non possono elaborare su larga scala. Man mano che più dati entrano nel modello, l'algoritmo apprende e migliora continuamente le sue proiezioni:
Diversi componenti chiave sono essenziali per il predictive forecasting.
I dati passati sono la base di qualsiasi modello di predictive forecasting. I data scientist si affidano alle prestazioni storiche, alle metriche e alle tendenze di mercato per identificare schemi e costruire proiezioni accurate.
Dati puliti e completi sono fondamentali affinché i modelli di Forecasting producano Risultati e visualizzazioni affidabili.
I modelli statistici e gli algoritmi di machine learning sono i motori analitici che alimentano il predictive forecasting. Elaborano grandi volumi di dati, rilevano modelli e generano proiezioni basate su variabili e ipotesi definite.
La scelta dei modelli dipende dall'obiettivo aziendale, dai dati disponibili e dalla complessità delle relazioni che la previsione deve catturare.
L'intelligenza artificiale e gli strumenti di machine learning hanno ampliato le funzionalità dei modelli di predictive forecasting. Questi strumenti automatizzano le attività di modellazione di routine, elaborano flussi di dati in tempo reale e perfezionano le proiezioni man mano che diventano disponibili nuove informazioni.
Le organizzazioni che integrano piattaforme di previsione basate sull'AI nei loro workflow di FP&A ottengono una pianificazione finanziaria più rapida e agile.
Il predictive forecasting è preciso solo nella misura in cui lo sono i dati con cui viene elaborato. L'integrazione dei dati in tempo reale collega direttamente i modelli di previsione ai sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), alle piattaforme finanziarie e ai database operativi, aiutando a garantire che le proiezioni riflettano le condizioni aziendali più recenti.
Questo metodo elimina il ritardo associato alla raccolta manuale dei dati, soprattutto in presenza di grandi set di dati e molteplici fonti di dati, offrendo ai team finanziari una visione in tempo reale delle prestazioni.
La supervisione umana è un aspetto fondamentale per un predictive forecasting responsabile. Gli analisti e i leader finanziari devono esaminare gli output dei modelli, applicare il contesto aziendale e convalidare che le proiezioni siano allineate alle condizioni di mercato note.
Il progresso tecnologico dovrebbe migliorare il giudizio umano piuttosto che sostituirlo.
Questi sette passaggi ti aiuteranno a costruire un modello di predictive forecasting efficace.
Inizia con un problema aziendale e identifica ciò che il predictive forecasting deve realizzare e perché è importante per l'azienda. Ad esempio, tali compiti includono il churn dei clienti, la previsione delle vendite o l'ottimizzazione dell'inventario.
Dopo aver stabilito il problema, specifica l'ambito, l'orizzonte temporale e le principali ipotesi. Avere un obiettivo mirato aiuta a garantire che ogni fase del processo sia allineata con un risultato aziendale misurabile.
Raccogli i documenti necessari, come bilanci, metriche operative, dati di mercato e insight sui clienti, che fungeranno da base per il modello.
La qualità dei dati è fondamentale in questa fase. Dati incompleti, outlier o dati obsoleti possono compromettere l'accuratezza delle proiezioni prodotte dal modello. Le piattaforme FP&A basate sull'AI possono aiutare ad automatizzare la raccolta e l'integrazione dei dati tra le unità di business, riducendo il rischio di errore umano.
La selezione del modello di previsione appropriato dipenderà da diversi fattori, tra cui l'obiettivo aziendale, la qualità e il volume dei dati disponibili e la complessità delle relazioni che la previsione deve catturare.
Ad esempio, un modello di serie temporale potrebbe adattarsi a una proiezione di ricavi, mentre un modello di machine learning è meglio attrezzato per gestire grandi set di dati con pattern complessi e non lineari. Gli analisti devono valutare più metodi prima di impegnarsi su un unico approccio.
Dopo aver scelto un metodo di previsione, il passaggio successivo è costruire il modello utilizzando dati storici puliti e assunzioni definite.
Un modello di machine learning richiede un periodo di addestramento per consentire all'algoritmo di apprendere modelli e relazioni dai dati storici che gli vengono forniti. Gli analisti dovrebbero testare il modello rispetto ai risultati storici per garantire l'accuratezza prima di applicarlo a periodi futuri.
Collega il modello a fonti di dati in tempo reale, come sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), piattaforme finanziarie e feed di mercato, per far sì che alcune proiezioni si aggiornino automaticamente man mano che nuove informazioni diventano disponibili.
Questo passaggio aiuta a trasformare un modello statico in un motore di previsione dinamica.
Il successo degli output dei modelli dipende dall'analisi umana applicata ad essi. Gli analisti rivedranno le proiezioni tenendo conto delle condizioni di mercato, delle priorità strategiche e delle realtà aziendali di cui il modello non tiene pienamente conto da solo.
In questa fase, la previsione diventa processo decisionale e la trasformazione dei dati in raccomandazioni su cui i leader finanziari possono agire.
Implementa il modello e genera insight che gli analisti possano valutare e testare. I modelli richiedono una messa a punto e un monitoraggio continuo per garantire la precisione.
Man mano che l'organizzazione produce nuovi dati e i modelli di predictive forecasting devono incorporare questi dati nei modelli esistenti e iterare regolarmente.
Il predictive forecasting è essenziale per le organizzazioni perché trasforma dati storici e modelli in insight attuabili. I seguenti vantaggi fondamentali includono:
Esistono diversi modi in cui il settore finanziario utilizza predictive forecasting per costruire previsioni più accurate sugli eventi futuri. Questi esempi sono solo alcuni dei casi d'uso per la predictive forecasting:
Le operazioni finanziarie stanno affrontando una trasformazione significativa guidata dall'agentic AI e dall'automazione. Secondo una ricerca dell'IBM Institute for Business Value, il 68% dei dirigenti riferisce di aver sperimentato l'automazione dell'AI, passando da assistente digitale ad agenti autonomi nelle operazioni finanziarie per il self-service.
Le piattaforme di AI e machine learning stanno automatizzando compiti di previsione di routine e spostando i cicli di previsione da modelli periodici a modelli in tempo reale. La ricerca ha anche rilevato che entro il 2027, il 37% dei dirigenti prevede di implementare l'automazione per gli insight predittivi e il 29% per l'analisi finanziaria e il reporting.
Gli agenti AI per la modellazione finanziaria possono acquisire dati storici per creare modelli predittivi, consentendo previsioni accurate di risultati come proiezioni dei flussi di cassa e variazioni di budget.
Separatamente, l'AI generativa sta spingendo la modellazione degli scenari oltre le assunzioni statiche, trasformandola in un asset di processo decisionale a livello aziendale. Le organizzazioni stanno ricostruendo vecchi workflow e dashboard operative con nuovi strumenti per integrare le previsioni in tutte le unità di business.
Tuttavia, la supervisione umana rimane la salvaguardia fondamentale. Mantenere le persone aggiornate è una parte non negoziabile della previsione responsabile dell'AI. Una ricerca separata dell'IBM Institute for Business Value sull'etica dell'AI ha rilevato che oltre la metà delle aziende intervistate è consapevole che le questioni etiche dell'AI sono importanti e riguardano l'azienda. Tuttavia, solo il 41% ha approcci consolidati per integrare l'etica dell'AI nella propria strategia di AI.
Nel frattempo, con la crescente dipendenza dai sistemi digitali, le organizzazioni devono dotarsi di solide misure di protezione della privacy dei dati e di politiche di sicurezza efficaci. Gli ultimi ostacoli alla predictive forecasting sono una gestione efficace del cambiamento e l'adozione degli stakeholder. La tecnologia avrà successo solo se ci sarà il consenso dei dipendenti e se verranno creati processi adeguati a supporto del suo utilizzo.
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