Cos'è l'ingegneria delle prestazioni?

Una volta ottimizzato il sistema, gli ingegneri delle prestazioni monitorano costantemente eventuali scostamenti dalla nuova linea di base e pianificano la crescita e le attività future.

L'observability consente agli ingegneri delle prestazioni di determinare se il sistema sta funzionando come previsto. Raccogliendo e analizzando i log, le metriche e le tracce, gli strumenti di observability consentono ai team IT di automatizzare l'identificazione e la risoluzione dei problemi in tempo reale. Quanto più un sistema è osservabile, tanto più rapidamente e accuratamente i team IT possono passare dall'identificazione di un problema a livello di prestazioni alla sua causa principale, senza ulteriori prove o codifiche.

La pianificazione della capacità consente agli ingegneri delle prestazioni di essere sempre un passo avanti rispetto alle esigenze aziendali, anticipando i requisiti futuri dell'infrastruttura IT. Il capacity planning consiste nell'analisi della domanda attuale e della capacità disponibile, confrontandola con le funzionalità e le risorse dell'organizzazione. Le organizzazioni sviluppano quindi una strategia regolabile che consente loro di scalare in modo efficiente le risorse e la produzione.