Che cos'è la Garbage Collection in Java?

Un oggetto in un linguaggio di programmazione è idoneo per la garbage collection quando non è più referenziato da nessuna parte del programma. La garbage collection automatica è un processo che viene eseguito dall'ambiente di runtime del linguaggio di programmazione per recuperare la memoria.



Nella maggior parte dei linguaggi di programmazione moderni, la garbage collection viene eseguita automaticamente dall'ambiente di runtime. Gli algoritmi specifici utilizzati per la garbage collection possono variare a seconda del linguaggio di programmazione e dell'implementazione, ma il principio generale è lo stesso: l'ambiente di runtime esegue periodicamente la scansione dell'heap (la porzione di memoria utilizzata per gli oggetti allocati dinamicamente) per individuare gli oggetti che non sono più raggiungibili da alcun oggetto attivo nel programma. Una volta che un oggetto viene individuato come non raggiungibile, viene contrassegnato come dato non utilizzato e la sua memoria può essere recuperata.

La tempistica esatta in cui un oggetto è idoneo per la garbage collection dipende dallo specifico algoritmo della garbage collection utilizzato dall'ambiente di runtime. Alcuni algoritmi sono più aggressivi di altri e possono recuperare memoria più rapidamente, mentre altri possono ritardare la garbage collection per ottimizzare le prestazioni. Tuttavia, in generale, il programmatore non deve preoccuparsi di gestire la memoria manualmente, poiché l'ambiente di runtime se ne occupa automaticamente.

