MFT e SFTP

Le organizzazioni scambiano enormi quantità di dati, che coprono una vasta gamma di fonti come sistemi interni, partner esterni, cloud storage e ambienti ibridi. Questo fattore rende essenziale un movimento dei file sicuro e affidabile.



Con l'espansione delle esigenze aziendali, i team IT sono incaricati di supportare l'automazione, grandi volumi di dati e integrazioni che vanno ben oltre la semplice condivisione dei file. Inoltre, i dati sono accessibili da un numero maggiore di utenti, partner, dispositivi e sistemi rispetto al passato, il che aumenta l'importanza di controlli di accesso degli utenti chiaramente definiti e di misure di sicurezza affidabili. Altrettanto critici sono i crescenti requisiti di sicurezza guidati dalla regolamentazione, dalle aspettative dei clienti e dalla gestione del rischio. La crittografia dei dati in transito, l'autenticazione degli utenti e il mantenimento delle tracce di controllo sono diventate aspettative di base per molti ambienti aziendali.



Le piattaforme di trasferimento file gestiti si basano su protocolli di trasferimento file sicuri aggiungendo monitoraggio, applicazione delle politiche e governance, insieme a maggiori capacità di automazione che guidano i workflow di audit, scheduling, orchestrazione e trasferimento file. Insieme, queste tecnologie offrono ai team IT maggiore visibilità e controllo sugli scambi di file, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità e riducendo la complessità operativa della gestione dei trasferimenti su larga scala.