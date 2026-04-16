MFT e SFTP

Managed file transfer (MFT) e Secure File Transfer, noto anche come SSH (Secure Shell) File Transfer Protocol, supportano entrambi trasferimenti di file protetti. Tuttavia, MFT è un sistema di livello superiore utilizzato per gestire, monitorare e automatizzare gli scambi di file come parte dei workflow aziendali. Invece, SFTP è un protocollo di rete utilizzato principalmente per spostare i file su una connessione SSH.
Le organizzazioni scambiano enormi quantità di dati, che coprono una vasta gamma di fonti come sistemi interni, partner esterni, cloud storage e ambienti ibridi. Questo fattore rende essenziale un movimento dei file sicuro e affidabile.
Con l'espansione delle esigenze aziendali, i team IT sono incaricati di supportare l'automazione, grandi volumi di dati e integrazioni che vanno ben oltre la semplice condivisione dei file. Inoltre, i dati sono accessibili da un numero maggiore di utenti, partner, dispositivi e sistemi rispetto al passato, il che aumenta l'importanza di controlli di accesso degli utenti chiaramente definiti e di misure di sicurezza affidabili. Altrettanto critici sono i crescenti requisiti di sicurezza guidati dalla regolamentazione, dalle aspettative dei clienti e dalla gestione del rischio. La crittografia dei dati in transito, l'autenticazione degli utenti e il mantenimento delle tracce di controllo sono diventate aspettative di base per molti ambienti aziendali.
Le piattaforme di trasferimento file gestiti si basano su protocolli di trasferimento file sicuri aggiungendo monitoraggio, applicazione delle politiche e governance, insieme a maggiori capacità di automazione che guidano i workflow di audit, scheduling, orchestrazione e trasferimento file. Insieme, queste tecnologie offrono ai team IT maggiore visibilità e controllo sugli scambi di file, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità e riducendo la complessità operativa della gestione dei trasferimenti su larga scala.
SFTP è un protocollo di rete utilizzato per il trasferimento sicuro di file tra computer su una rete. Questa rete è solitamente Internet. A differenza del tradizionale File Transfer Protocol (FTP), che di default invia dati e credenziali di accesso in testo semplice, SFTP cifra sia le informazioni di autenticazione sia i dati trasferiti. Questa crittografia aiuta a impedire agli utenti non autorizzati di intercettare o leggere informazioni sensibili mentre sono in transito.
SFTP funziona tramite il protocollo Secure Shell (SSH), un protocollo di rete crittografico per accesso remoto sicuro e comunicazione. Di conseguenza, utilizza gli stessi meccanismi di sicurezza dell'SSH, inclusa una crittografia forte, l'autenticazione tramite password o chiavi SSH e la verifica dell'identità dell'utente.
Un server SFTP viene eseguito come parte del servizio SSH e fornisce un accesso sicuro ai file attraverso un singolo canale crittografato sulla porta 22. Poiché SFTP si basa su questo singolo canale, è generalmente più facile configurarlo tramite firewall rispetto a alternative più vecchie come FTP. I protocolli di trasferimento file sicuri come SFTP sono ampiamente utilizzati in ambiti aziendali, sanitari, finanziari e di governo dove la privacy dei dati e la conformità normativa sono critico.
MFT è una piattaforma tecnologica utilizzata per spostare file protetti tra sistemi, utenti, business partner e endpoint, fornendo al contempo controllo centralizzato e visibilità tra i processi di trasferimento di file end-to-end. Una parte fondamentale dell'MFT è costituita dalle sue caratteristiche di sicurezza. Molte soluzioni di trasferimento file gestiti supportano una forte crittografia per i dati in transito e a riposo, metodi di autenticazione robusti e controlli di accesso dettagliati.
Le soluzioni MFT in genere supportano protocolli sicuri come SFTP, FTPS e HTTPS, aggiungendo livelli di applicazione delle politiche e monitoraggio che i protocolli di base non forniscono da soli.
Un altro aspetto importante di MFT sono le sue funzionalità di automazione. Le piattaforme MFT possono automatizzare workflow di trasferimento file complessi, come trasferimenti programmati, trigger basati su eventi, riprova su trasferimenti non riusciti e notifiche quando i trasferimenti hanno esito positivo o negativo. Questa funzionalità aiuta a semplificare i processi aziendali e a rispondere ai problemi di trasferimento in tempo reale.
Molti settori con requisiti di conformità rigorosi e esigenze di sicurezza dei dati si affidano alla MFT per rispettare gli standard normativi e supportare gli scambi di dati aziendali. Grazie alla combinazione di tecnologie di trasferimento sicure con gestione centralizzata, visibilità e automazione, MFT offre un approccio scalabile ed efficiente per la gestione dei trasferimenti di file a livello aziendale.
Una delle principali differenze tra il trasferimento file gestito e il protocollo SFTP (Secure File Transfer Protocol) è che SFTP è un protocollo di trasferimento sicuro singolo. MFT, invece, è una soluzione più ampia e gestita che offre funzionalità aziendali aggiuntive, come automazione, monitoraggio, audit e governance, supportando le attività di trasferimento file oltre ai protocolli di trasferimento.
Categoria
Managed file transfer (MFT)
Secure File Transfer Protocol (SFTP)
Che cos'è
Piattaforma aziendale per la gestione del trasferimento file
Protocollo di trasferimento file
Caratteristica principale
Gestione sicura basata su policy e automazione dei workflow di trasferimento di file
Sposta in modo sicuro i file point-to-point e supporta le operazioni di base sui file (caricamento/download di file, elenco di directory, creazione/rimozione di cartelle)
Ambito
Workflow intersistemici, utenti, partner, conformità e governance operativa
Principalmente il trasporto dei dati a livello di sessione all'interno di un canale crittografato.
Base tecnologica
Supporta diversi protocolli (SFTP, FTPS, HTTPS, AS2); può anche integrare API, connettori o cloud object storage
Opera come sottosistema SSH, ereditando l'autenticazione e la crittografia SSH
Caratteristiche di sicurezza
Crittografia in transito e spesso a riposo, politiche di sicurezza centralizzate, accesso basato sui ruoli, auditing e reportistica sulla conformità.
Crittografia e protezione dell'integrità durante il transito tramite SSH: la protezione dei dati a riposo e la verifica post-trasferimento richiedono controlli esterni
Gestione degli errori
Riprove automatiche, checkpoint, recupero
La gestione degli errori viene in genere implementata in modo personalizzato tramite script o strumenti esterni
Scalabilità
Progettato per gestire volumi elevati, molti trasferimenti simultanei e più partner
Può gestire file di grandi dimensioni e molte connessioni, ma manca l'orchestrazione centralizzata e la gestione dei workload.
Le soluzioni MFT offrono molti modi per spostare file tra sistemi, organizzazioni e ambienti, supportando sia l'efficienza operativa che la protezione dei dati. I casi d'uso includono:
Le organizzazioni possono utilizzare MFT per condividere dati in modo sicuro con clienti, fornitori, fornitori di servizi e altre terze parti. Protocolli sicuri, crittografia e verifica della consegna aiutano a proteggere i dati sensibili scambiati al di fuori dell'azienda.
In molti ambienti, MFT supporta l'integrazione delle applicazioni aziendali attraverso funzionalità di integrazione basata su file che gestiscono gli scambi di dati tra sistemi come enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM) e piattaforme di data warehouse . Piuttosto che agire come una piattaforma di integrazione completa, MFT tipicamente funge da un componente all'interno di un'architettura di integrazione più ampia.
La condivisione sicura di file tra sistemi on-premises e piattaforme cloud è un caso d'uso comune per MFT. Il controllo centralizzato consente alle organizzazioni di gestire i trasferimenti di dati tra architetture ibride e multi-cloud .
Quando si tratta di file molto grandi, MFT tipicamente fornisce meccanismi come il riavvio dei checkpoint e il trasferimento ottimizzato dei dati. Questa funzionalità aiuta a consegnare file anche su connessioni di rete lente o inaffidabili.
MFT può automatizzare e semplificare i file da trasferire su un programma o in risposta a eventi specifici. Di conseguenza, processi ricorrenti come i lavori in batch notturni e la distribuzione dei report vengono eseguiti con un intervento manuale minimo.
Tracce di audit dettagliate, funzionalità di registrazione e reportistica all'interno della MFT supportano la conformità a regolamenti come il Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), il General Data Protection Regulation (GDPR), il Sarbanes-Oxley Act (SOX) e il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Queste funzionalità possono rendere più facile tracciare l'attività dei file e dimostrare l'aderenza durante gli audit.
I dati critici possono essere trasferiti regolarmente a sistemi di backup o a sedi alternative tramite MFT, riducendo il rischio di perdita di dati e limitando l'esposizione in caso di violazione dei dati. Questo approccio supporta un rapido recupero e il mantenimento delle operazioni durante guasti di sistema o interruzioni importanti.
SFTP è principalmente utilizzato per trasferire dati sensibili criptati su reti, fornendo un protocollo definito per lo scambio di file punto a punto tramite una connessione SSH. Utilizza meccanismi di autenticazione basati su SSH e un singolo canale crittografato sia per le credenziali che per i dati, riducendo la complessità del protocollo ed evitando di esporre le informazioni in transito. Altri casi d'uso comuni includono:
SFTP può essere utilizzato per automatizzare lo scambio di file tra applicazioni senza intervento umano. Script o job programmati possono inviare o prelevare file in modo sicuro tra sistemi interni, cloud service o ambienti partner. Questo approccio riduce gli errori manuali, garantendo al contempo un trasporto crittografato e una tracciabilità di base, rendendo SFTP particolarmente adatto per integrazioni semplici tra sistemi.
Alcuni workflow richiedono agli utenti di inviare file per l'elaborazione o le recensioni. Utilizzando directory di upload sicure basate su SFTP, le organizzazioni possono consentire agli utenti di inviare dati senza accedere ad altri file o dettagli di sistema. Questo approccio è utile per l'accoglienza HR, le segnalazioni dei clienti, il caricamento di fatture da parte dei fornitori o la raccolta dati di terze parti.
I sistemi più vecchi potrebbero ancora dipendere da file piatti e elaborazione batch. Sostituire FTP non protetto con SFTP consente alle aziende di mantenere i processi legacy migliorando la sicurezza. Questo approccio consente di migliorare la protezione senza riarchitettare intere applicazioni.
I casi d'uso SFTP che si sovrappongono a MFT si concentrano sullo scambio sicuro di dati sensibili, sull'automatizzazione del movimento dei file da sistema a sistema e sul supporto ai requisiti di conformità tramite crittografia, autenticazione e audit. Entrambi sono comunemente utilizzati per lo scambio di dati dei partner, trasferimenti batch programmati, backup e consegna di file di grandi dimensioni. Sebbene le piattaforme MFT aggiungano livelli di orchestrazione, monitoraggio e governance, i casi d'uso principali che affrontano sono le stesse esigenze di trasferimento file sicuro, controllato e tracciabile che SFTP supporta a livello di protocollo.
Nonostante il loro uso diffuso, SFTP e MFT vengono spesso fraintesi o erroneamente trattati come intercambiabili. I seguenti malintesi evidenziano dove le differenze contano e come queste incomprensioni possano portare a lacune operative e di sicurezza.
SFTP è un protocollo di trasferimento file sicuro, mentre MFT è una soluzione gestita che può utilizzare SFTP tra gli altri protocolli. Le piattaforme MFT aggiungono l'orchestrazione, il monitoraggio, la governance e l'applicazione dei criteri in aggiunta al trasferimento di file di base. Trattarli come intercambiabili spesso porta a lacune in termini di visibilità e controllo.
SFTP cripta i dati durante il transito e supporta la crittografia end-to-end durante i trasferimenti di file, ma la conformità richiede tipicamente più di un semplice trasporto sicuro. Le normative spesso richiedono auditing, reporting, controlli di conservazione e avvisi, che l'SFTP da solo non fornisce. Queste funzionalità sono solitamente fornite da una soluzione MFT piuttosto che dal protocollo stesso.
Molti ritengono che l'MFT sia eccessivo, a meno che un'organizzazione non sia estremamente grande o altamente regolamentata. Tuttavia, anche le organizzazioni di medie dimensioni possono trarre vantaggio dal monitoraggio centralizzato, dalla gestione degli errori e dai trasferimenti standardizzati. Con l'aumento del volume e della complessità del trasferimento di file, la MFT può rapidamente diventare una necessità pratica.
Sebbene SFTP sia un protocollo di basso livello, può supportare workflow critici quando abbinato a strumenti di automazione. La limitazione non è la sicurezza o l'affidabilità, ma la mancanza di visibilità integrata e gestione del ciclo di vita. Ecco perché le aziende spesso iniziano con SFTP e successivamente adottano MFT.
MFT non elimina SFTP, anzi, spesso lo include. Molte piattaforme MFT utilizzano SFTP come uno dei diversi metodi di trasferimento supportati. La differenza sta nel modo in cui i trasferimenti vengono gestiti, monitorati e governati.
Le e-mail e i caricamenti web di base possono utilizzare la crittografia, ma mancano di forti controlli di accesso, di riassumibilità e di auditing. I protocolli di trasferimento file sicuri sono progettati specificamente per un movimento di dati affidabile, ripetibile e tracciabile. MFT migliora ulteriormente questo aspetto applicando politiche su tutti i trasferimenti.
Né l'SFTP né l'MFT garantiscono il successo della consegna senza un'adeguata progettazione del processo. Gli errori di configurazione, i problemi di autorizzazione o i guasti del sistema a monte possono ancora causare problemi. L'MFT riduce il rischio aggiungendo allarmi, riprove e tracciamento, ma la disciplina operativa è comunque necessaria.
L'MFT semplifica le operazioni ma richiede comunque supervisione. I certificati scadono, i partner cambiano e il workflow si evolve nel tempo. Trattare l'MFT come "imposta e dimentica" mina il controllo stesso che dovrebbe fornire.
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