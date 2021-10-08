Che cos'è un sistema automatico di risposta vocale (IVR)?

Il sistema automatico di risposta vocale, o IVR, è una tecnologia di sistema telefonico automatizzata che consente ai chiamanti di ricevere o fornire informazioni o di effettuare richieste utilizzando input vocali o menu senza dover parlare con un agente umano. L'IVR si basa su una tecnologia di messaggistica preregistrata o di sintesi vocale con un'interfaccia dual-tone multi-frequency (DTMF).
Se il sistema automatico di risposta vocale non è in grado di recuperare le informazioni richieste dal chiamante, le opzioni del menu programmato possono fornire assistenza per instradare le chiamate, inviandole al rappresentante appropriato per chiedere aiuto. Integrando le tecnologie informatiche e di telefonia, il software IVR può migliorare il flusso delle chiamate e ridurre i tempi di attesa, portando a una maggiore soddisfazione complessiva dei clienti.
Moviefone è stato uno degli usi più famosi e di successo della tecnologia IVR negli anni '90. Dal momento che internet non era accessibile allora come lo è oggi, gli spettatori chiamavano e fornivano il loro codice postale per ottenere un elenco dei cinema aperti vicino a loro con i rispettivi film e orari. Sebbene Moviefone sia un prodotto che appartiene ormai al passato, la sua tecnologia di base è ancora sfruttata soprattutto all'interno dei call center per fornire assistenza ai clienti e ridurre il volume delle chiamate per gli operatori.
Oggi, il software IVR continua a evolversi. Lo sviluppo della tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale espande la gamma di modi in cui i chiamanti ora possono interagire con i computer al telefono. Invece di utilizzare un sistema touch-tone, un software IVR più avanzato consente ai chiamanti di illustrare le proprie esigenze al telefono a voce. Grazie al riconoscimento vocale, un sistema IVR è poi in grado di comprendere e rispondere alle richieste in tempo reale.
I sistemi IVR migliorano l'esperienza del cliente fornendo opzioni self-service per accedere alle informazioni di cui i clienti hanno bisogno senza dover coinvolgere il supporto. Riducono inoltre il volume delle chiamate ai contact center, abbassando i tempi di attesa e i costi operativi per le aziende.
L'IVR può essere utilizzato sia con le reti telefoniche pubbliche commutate (PSTN) che con le reti VoIP (voice over IP). Un sistema automatico di risposta vocale è in genere costituito dai seguenti componenti:
Da qui solitamente viene costruito uno dei tre tipi di sistemi IVR.
La tecnologia di sistema automatico di risposta vocale offre vantaggi competitivi alle grandi e piccole imprese e migliora i loro sforzi di automazione. Alcuni di questi sono:
Sebbene un sistema automatico di risposta vocale possa offrire vantaggi alle aziende, questa tecnologia presenta ancora dei limiti che devono essere risolti e ottimizzati. Le organizzazioni devono monitorare le metriche almeno delle opzioni più utilizzate: tempo medio di attesa e tasso di successo. Le sfide includono quanto segue:
I sistemi IVR non correttamente implementati possono comportare elevati tassi di abbandono delle chiamate e un sentiment negativo dei clienti. Poiché la scarsa soddisfazione verso il servizio clienti può danneggiare un brand a causa di recensioni negative e reclami pubblici sui social, le aziende devono prestare attenzione all'implementazione di una soluzione IVR per i centri di contatto.
Le soluzioni di sistemi automatici di risposta vocale sono state utilizzate in diversi settori. Di seguito analizzeremo più a fondo questi casi d'uso.
Settore bancario: l'IVR può essere utilizzato per diverse attività all'interno del settore bancario e finanziario, ad esempio per fornire informazioni sui conti, come saldo e stato delle richieste di prestito, nonché per consentire transazioni, attivazioni e modifiche ai portafogli di investimento.
Servizio clienti: i call center del servizio clienti sono a cavallo tra più settori. Le organizzazioni possono configurare i centri per gestire un volume elevato di chiamate in entrata utilizzando menu automatizzati e messaggi preregistrati che rispondano alle domande e a i reclami dei clienti. Alcune soluzioni IVR includono un'opzione di richiamata in cui i clienti vengono messi in coda e ricevono una chiamata quando un agente è pronto ad aiutarli.
Istruzione: La ricerca1 ha dimostrato che gli istituti scolastici possono implementare l'IVR per aiutare i genitori a restare aggiornati sullo stato del rendimento e della frequenza scolastica del figlio. I genitori possono registrarsi con il sistema e inserire un nome utente e una password per accedere alle informazioni chiave sulle chiamate future.
Governo: gli elettori chiamano gli uffici governativi per ricevere informazioni importanti o per presentare le loro richieste. Molte di queste operazioni possono essere automatizzate con l'IVR, come la conferma dei seggi elettorali e dei rispettivi orari, delle licenze e dei permessi, delle tasse o del sussidio di disoccupazione. Inoltre, le richieste possono essere indirizzate al reparto corretto perché vengano discusse.
Assistenza sanitaria: la tecnologia IVR ha una serie di usi pratici nell'assistenza sanitaria, come questionari pre-trattamento, sondaggi sulla soddisfazione dei pazienti, pianificazione degli esami di laboratorio e appuntamenti, follow-up dopo le dimissioni, risultati degli esami e monitoraggio dei pazienti. Questa ricerca2 evidenzia anche come aumenta la soddisfazione complessiva dei pazienti ricordando loro di seguire il programma terapeutico.
Turismo: prenotazioni, cancellazioni e contatti con il servizio clienti possono accelerare e migliorare il servizio clienti per compagnie aeree, hotel, treni e agenzie di autonoleggio. Determinando il motivo della chiamata (prenotazione, cambio di programma, ritardo), i clienti vengono indirizzati direttamente al reparto corretto.
Vendita al dettaglio ed e-commerce: i clienti possono verificare lo stato delle consegne e dei resi in modo facile e veloce. Le chat self-service o live per il retail rispondono a molte domande dei clienti, e le telefonate possono essere poi inviate a un agente umano per approfondire le discussioni.
