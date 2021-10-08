Che cos'è un sistema automatico di risposta vocale (IVR)?

Le soluzioni di sistemi automatici di risposta vocale sono state utilizzate in diversi settori. Di seguito analizzeremo più a fondo questi casi d'uso.

Settore bancario: l'IVR può essere utilizzato per diverse attività all'interno del settore bancario e finanziario, ad esempio per fornire informazioni sui conti, come saldo e stato delle richieste di prestito, nonché per consentire transazioni, attivazioni e modifiche ai portafogli di investimento.

Servizio clienti: i call center del servizio clienti sono a cavallo tra più settori. Le organizzazioni possono configurare i centri per gestire un volume elevato di chiamate in entrata utilizzando menu automatizzati e messaggi preregistrati che rispondano alle domande e a i reclami dei clienti. Alcune soluzioni IVR includono un'opzione di richiamata in cui i clienti vengono messi in coda e ricevono una chiamata quando un agente è pronto ad aiutarli.



Istruzione: La ricerca1 ha dimostrato che gli istituti scolastici possono implementare l'IVR per aiutare i genitori a restare aggiornati sullo stato del rendimento e della frequenza scolastica del figlio. I genitori possono registrarsi con il sistema e inserire un nome utente e una password per accedere alle informazioni chiave sulle chiamate future.



Governo: gli elettori chiamano gli uffici governativi per ricevere informazioni importanti o per presentare le loro richieste. Molte di queste operazioni possono essere automatizzate con l'IVR, come la conferma dei seggi elettorali e dei rispettivi orari, delle licenze e dei permessi, delle tasse o del sussidio di disoccupazione. Inoltre, le richieste possono essere indirizzate al reparto corretto perché vengano discusse.



Assistenza sanitaria: la tecnologia IVR ha una serie di usi pratici nell'assistenza sanitaria, come questionari pre-trattamento, sondaggi sulla soddisfazione dei pazienti, pianificazione degli esami di laboratorio e appuntamenti, follow-up dopo le dimissioni, risultati degli esami e monitoraggio dei pazienti. Questa ricerca2 evidenzia anche come aumenta la soddisfazione complessiva dei pazienti ricordando loro di seguire il programma terapeutico.

Turismo: prenotazioni, cancellazioni e contatti con il servizio clienti possono accelerare e migliorare il servizio clienti per compagnie aeree, hotel, treni e agenzie di autonoleggio. Determinando il motivo della chiamata (prenotazione, cambio di programma, ritardo), i clienti vengono indirizzati direttamente al reparto corretto.

Vendita al dettaglio ed e-commerce: i clienti possono verificare lo stato delle consegne e dei resi in modo facile e veloce. Le chat self-service o live per il retail rispondono a molte domande dei clienti, e le telefonate possono essere poi inviate a un agente umano per approfondire le discussioni.