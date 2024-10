1. Rendi la centralità del cliente una componente fondamentale della tua strategia

Oggi i clienti sono più consapevoli dei valori delle organizzazioni da cui acquistano beni e servizi e di quelli da esse forniti. Sanno anche che non è mai stato così facile cambiare soluzione o prodotto se non ottengono ciò che vogliono da quelle organizzazioni. In breve, le organizzazioni dovrebbero fare tutto il possibile per attirare e fidelizzare i clienti. Sebbene le stime varino in base al settore, è ben documentato che costa molto di più (link esterno a ibm.com) reclutare un nuovo cliente che fidelizzare quelli esistenti.

La visione del servizio clienti di un'organizzazione può far capire ai dipendenti quanto sia importante il loro ruolo nella fornitura di un servizio clienti eccellente.

Per questo motivo, le organizzazioni devono prestare maggiore attenzione a ogni potenziale punto di contatto nel percorso del cliente, come opportunità per rafforzare il valore e garantire che i clienti siano soddisfatti dell'esperienza. Le organizzazioni dovrebbero sorprendere e deliziare i clienti esistenti e di alto valore chiedendo come possono fornire più valore. Alcuni esempi di come possono farlo includono la fornitura di offerte esclusive o in edizione limitata o altrimenti sorprendere e deliziare quei clienti quando possibile. Rendere i clienti felici in anticipo ridurrà l'impatto se qualcosa dovesse andare storto in futuro.

2. Adotta la tecnologia

Sebbene i rappresentanti umani rimangano una componente fondamentale di qualsiasi strategia di assistenza clienti, i progressi tecnologici come l'intelligenza artificiale (AI) possono aiutare le organizzazioni a servire più clienti in modo più efficace. L'AI può fornire un supporto in chat automatizzato, raccomandazioni di script in tempo reale per i rappresentanti durante le telefonate con i clienti, risoluzione predittiva dei problemi e altri miglioramenti che aiutano i rappresentanti del servizio clienti a svolgere il loro lavoro in modo più rapido ed efficace.

3. Assicurati che il servizio clienti sia un'offerta omnicanale

Gestire l'assistenza clienti oggi è più complicato che in qualsiasi altro momento del passato. Sono lontani i tempi in cui i clienti cercavano di contattare le organizzazioni individualmente attraverso i due canali dominanti dell'epoca: una linea telefonica del servizio clienti o scrivendo una lettera. Le organizzazioni spesso implementano una strategia di assistenza clienti in cui tutti i problemi del servizio clienti passano a un unico help desk. Lì, tali problemi possono essere inoltrati ai rappresentanti disponibili che possono occuparsene in base alla loro competenza o disponibilità.

Oggi i clienti hanno a disposizione una varietà di canali per ricevere e inviare comunicazioni, come social media testuali, video online, chat room, forum di assistenza e chatbot.

Pertanto, i team del servizio clienti in prima linea devono essere in grado di affrontare i problemi dei clienti in tempo reale, ovunque vengano sollevati. Questi team devono capire che gli altri clienti possono vedere facilmente se un'organizzazione sta rispondendo alle domande dei suoi clienti e sapere esattamente cosa dicono quelle organizzazioni.

Il moderno approccio al servizio clienti significa che molte organizzazioni devono investire in iniziative di sviluppo dei talenti per preparare i rappresentanti del servizio clienti per il futuro.

Ad esempio, il servizio clienti ora si svolge in un ambiente omnicanale in cui potrebbe essere necessario valutare le conversazioni che si verificano su più canali. Le organizzazioni possono migliorare il tempo di risposta implementando chatbot per comprendere le richieste generali di un cliente.

Sebbene questa strategia di automazione riduca i costi, un'organizzazione deve passare rapidamente a un operatore umano nel team di assistenza clienti se il chatbot non è in grado di risolvere con successo il problema di quel cliente. Mantenere un alto livello di standard di servizio al cliente è incredibilmente importante.

A complicare queste richieste c'è il fatto che vengono viste da migliaia, se non milioni, di persone, creando ulteriori problemi con il servizio clienti attraverso il passaparola. Ad esempio, un cliente che lamenta un prodotto che non funziona immediatamente pochi giorni dopo l'acquisto scoraggerà alcuni potenziali clienti che leggono quel messaggio dall'acquistare lo stesso prodotto. Naturalmente, questo può avere effetto in entrambi i sensi. I clienti che parlano di un'esperienza positiva avuta con un marchio potrebbero aiutare quell'organizzazione a reclutare nuovi clienti.

4. Crea una knowledge base self-service completa

Mentre molti clienti preferiscono parlare direttamente con un rappresentante, altri sono più che felici di ricercare una soluzione al loro problema e risolverlo da soli. Le organizzazioni dovrebbero quindi investire in risorse educative come le domande frequenti (FAQ) e in database informativi più ampi, per fornire una ricchezza di informazioni a coloro che preferiscono trovare le risposte da soli. Questo approccio aumenta l'utilità delle soluzioni per una percentuale di clienti e allevia alcuni costi di fondo, perché non richiede ai rappresentanti dell'assistenza clienti di tenere costose conversazioni one-to-one. Inoltre, libera gli altri agenti dell'assistenza per trattare direttamente con un maggior numero di clienti che preferiscono che un rappresentante li accompagni nelle soluzioni.

5. Tieni traccia delle informazioni sui clienti

I sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sono un ottimo modo per saperne di più sui clienti esistenti e nuovi. I CRM sono incredibilmente importanti per le operazioni del servizio clienti per sapere se e quando un cliente ha avuto un problema, se è stato risolto ed eventuali passaggi di follow-up necessari che possono sorgere. Può anche determinare se determinati tipi di clienti acquistano più o meno prodotti rispetto al passato, consentendo all'organizzazione di distribuire efficacemente le risorse giuste per massimizzare il valore. Tuttavia, le organizzazioni devono proteggere i dati dei clienti a tutti i costi, poiché esistono obblighi legali e reputazionali per la salvaguardia delle informazioni dei clienti.

6. Identificare e monitorare gli obiettivi SMART

Nessuna strategia di assistenza clienti è completa senza metriche, KPI e misurazioni continue. Le organizzazioni devono disporre dei giusti indicatori chiave di prestazione (KPI) per la soddisfazione del cliente e devono monitorarli regolarmente.

Le organizzazioni devono assicurarsi di avere obiettivi di servizio clienti ben definiti e raggiungibili. Un ottimo modo per farlo è utilizzare il framework SMART (specifico, misurabile e realizzabile in un lasso di tempo ragionevole) che garantisce che gli obiettivi abbiano traguardi concreti e l'organizzazione possa facilmente valutare se sono riusciti o meno.

Ad esempio, è quasi impossibile garantire la soddisfazione del cliente al 100%, ed è anche improbabile che ogni cliente che solleva un problema con un addetto del servizio clienti esca dall'incontro completamente soddisfatto. Devono prima confrontare le prestazioni dell'organizzazione in queste aree chiave, fissare obiettivi specifici di miglioramento e monitorare i progressi.

Sebbene ogni organizzazione abbia parametri di riferimento diversi e quindi obiettivi unici, ecco alcune metriche che possono misurare per determinare quegli obiettivi SMART.