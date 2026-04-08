Inizia parlando con i leader di team e altri stakeholder per capire cosa l'organizzazione sta cercando di ottenere sia dal punto di vista finanziario che operativo.

Una strategia solida è fondamentale per il funzionamento del processo di pianificazione finanziaria integrata e consente una crescita più rapida e un'analisi più intelligente. Stabilisci chi è il proprietario del processo e chi sarà coinvolto in tutte le funzioni.