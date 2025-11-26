Cos'è l'extended planning and analysis (xP&A)?

Landmark Retail, uno dei maggiori rivenditori omnicanale in Medio Oriente e Nord Africa (MENA), India e Sud-est asiatico (SEA), ha cercato una soluzione di pianificazione e analisi finanziaria dopo una crescita massiccia. L'azienda ha scelto IBM® Planning Analytics, che è stata in grado di eseguire una prova di concetto in sole 8–10 settimane.

"I processi di budgeting e consolidamento hanno subito una trasformazione notevole, con conseguente riduzione del 75% del tempo dedicato dai dipendenti", secondo Gopal Chandak, FP&A Leader presso Landmark [organizzazione madre di Landmark Retail]. "Hanno migliorato la governance e la trasparenza tra i diversi marchi e Paesi, consentendo di concentrarsi maggiormente sull'analisi strategica del business per guidare la crescita e l'innovazione".

Separatamente, per garantire l'adesione dell'azienda a IBM Planning Analytics, l'azienda ha utilizzato iniziative di gestione del cambiamento e mantenuto una comunicazione aperta per tutto il processo. Dopo l'implementazione nel 2013, Landmark Retail si è ingrandito in modo significativo fino a includere aree come il core budgeting e il warehouse budgeting.