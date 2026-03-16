Che cos'è una previsione continua?

Il processo di previsione continua è essenziale per i team finanziari, i chief financial officer (CFO) e gli stakeholder di tutta un'azienda. Questo tipo di modello finanziario si basa in genere su driver aziendali chiave come il volume delle vendite, il personale o i tassi di crescita del mercato, piuttosto che su ipotesi statiche.

Questo metodo integra un budget statico e, per certi versi, lo sostituisce con una visione più dinamica e lungimirante, che porta a decisioni migliori e a una pianificazione continua.

Le previsioni e i budget hanno ciascuno scopi distinti e coprono periodi di tempo diversi (anche se a volte si sovrappongono). Ciò che rende una previsione diversa da un budget è che un budget è un documento fisso che presenta il piano finanziario complessivo dell'azienda per un periodo prestabilito, ad esempio 12 mesi. Un bilancio si basa tipicamente su dati storici ed è preparato prima dell'inizio dell'anno fiscale.

Una previsione continua è un approccio più continuo alla pianificazione finanziaria. Il metodo è molto meno rigoroso di un budget statico e aiuta i team finanziari a concentrarsi su ciò che è probabile che accada.

Le preparazioni per una previsione continua dipendono da dati storici (ad esempio, precedenti bilanci statici), ma includono anche altri input. Questi input includono dati in tempo reale che riflettono i cambiamenti del mercato, fattori macroeconomici, livelli di personale, interruzioni della supply chain e altri fattori operativi che potrebbero influenzare l'azienda. Sebbene questo approccio abbia benefici unici, è un processo complesso che richiede risorse significative sia a livello umano che tecnologico.

Entrambi gli approcci di pianificazione finanziaria sono importanti per il modo in cui un'azienda pianifica il futuro e possono lavorare insieme per fornire una visione olistica ai team finanziari. Il budget statico può fungere da benchmark per valutare ciò che è realmente accaduto rispetto al piano iniziale. Tuttavia, le previsioni continue possono essere utili per la pianificazione strategica continua.