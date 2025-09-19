Che cos'è la modellazione finanziaria basata su AI?

La modellazione finanziaria è da tempo una tecnica standard per proiettare le prestazioni future, compresi i ricavi, le spese e il flusso di cassa. Fa parte del processo di pianificazione, budgeting e previsione per determinare e tracciare gli obiettivi finanziari a breve e lungo termine di un'organizzazione. I modelli tradizionali dipendono dagli aggiornamenti manuali dei fogli di calcolo e dalle formule statiche.

I sistemi basati su AI automatizzano la gestione dei dati, apprendono da nuovi input e raffinano costantemente le proiezioni finanziarie. Ad esempio, un modello basato su AI può valutare i movimenti di mercato, i report finanziari aziendali o gli indicatori economici con velocità e precisione, quindi aggiornare le previsioni per riflettere gli insight più recenti.

La velocità è uno dei principali vantaggi dell'AI nella modellazione finanziaria. L'AI riduce il tempo dedicato alla raccolta e alla convalida dei dati. Può gestire grandi set di dati in tempo reale e scoprire modelli che non sono evidenti agli analisti finanziari umani. Questa funzionalità rafforza l'analisi finanziaria e riduce il ritardo che spesso esiste nei metodi di modellazione tradizionali. Libera inoltre gli analisti da lavori ripetitivi e dispendiosi in termini di tempo, consentendo loro di concentrarsi su analisi e interpretazione dei dati di maggior valore e sulla strategia.

La tecnologia AI offre anche una visione più approfondita. Supporta casi d'uso come analisi di scenari e sensibilità, allocazione del capitale, pianificazione degli investimenti, valutazione di fusioni e acquisizioni (M&A) e rendicontazione normativa. I modelli AI alimentano simulazioni ipotetiche in tempo reale che testano come i cambiamenti della domanda, dei prezzi o gli shock esterni potrebbero influire sui risultati, offrendo una visione più ampia dei possibili futuri.

Un altro beneficio è la capacità dell'AI di rilevare i rischi. Il 58% dei principali CEO si aspetta che l'AI abbia un impatto trasformativo sul miglioramento della sicurezza e della gestione del rischio.1 L'AI in finanza può rilevare anomalie nei rendiconti finanziari o schemi commerciali insoliti che potrebbero suggerire frodi o instabilità. Individuando tempestivamente questi campanelli d'allarme nella valutazione del rischio, gli enti possono adottare misure preventive. Questo approccio proattivo è più difficile da ottenere con i modelli statici.

Recenti innovazioni come l'agentic AI e l'AI spiegabile (XAI) rafforzano questo cambiamento. L'agentic AI sviluppa ulteriormente l'automazione finanziaria gestendo i workflow end-to-end. Può pianificare, eseguire e adattare le previsioni lasciando comunque spazio alla supervisione umana. La XAI rende più trasparenti i modelli complessi mostrando quali variabili guidano i risultati, una caratteristica critica in un settore altamente regolamentato.

Tuttavia, l'AI non sostituisce l'esperienza umana. I modelli possono ereditare distorsioni dai dati da cui apprendono e possono produrre output errati se non adeguatamente monitorati. Alcuni rimangono difficili da interpretare, soprattutto se costruiti con algoritmi avanzati di machine learning che funzionano come black box. Sono ancora necessari modellatori esperti per applicare il giudizio e il contesto aziendali in modi che l'AI non può replicare, soprattutto quando si traducono gli output dei modelli in decisioni del mondo reale.

L'uso della modellazione finanziaria basata su AI consente ai team di diventare più lungimiranti. Quando le attività di routine sono automatizzate, gli analisti possono fornire insight e consigli finanziari più precisi e spostare il loro ruolo dalla rendicontazione del passato alla definizione della strategia per il futuro.