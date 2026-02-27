La previsione tramite AI è l'uso dell'intelligenza artificiale per produrre previsioni accurate apprendendo i modelli da dati storici e aggiornando continuamente i modelli di previsione man mano che arrivano nuovi dati.
La previsione gioca un ruolo centrale sia nella pianificazione strategica sia nelle esigenze quotidiane dell'azienda. Quando le previsioni si rivelano errate, le organizzazioni potrebbero produrre in eccesso, avere scorte insufficienti, spendere troppo per la manodopera o perdere opportunità di guadagno. Anche piccoli errori di previsione possono influenzare i livelli di servizio, i costi e la soddisfazione del cliente.
Le previsioni basate sull'AI sono diventate sempre più comuni perché gli ambienti aziendali sono più dinamici di prima. Le tendenze di mercato cambiano più rapidamente, fattori esterni come le condizioni meteorologiche o i cambiamenti politici creano volatilità e le aziende ora monitorano molti più dati interni ed esterni rispetto al passato.
In tale contesto, le organizzazioni hanno bisogno di sistemi di previsione in grado di gestire un elevato numero di prodotti e sedi, adattandosi al contempo alle condizioni mutevoli. L'obiettivo è utilizzare l'AI per produrre previsioni più accurate.
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La previsione tramite AI viene utilizzata per supportare il processo decisionale in situazioni in cui i risultati dipendono da molte variabili, frequenti fluttuazioni o rapidi cambiamenti di mercato. Gli obiettivi comuni includono:
Le aziende si affidano a lungo alle previsioni per trasformare l'incertezza in piani. Questo processo include la stima della domanda dei clienti, delle entrate, delle esigenze di inventario, del flusso di cassa e del personale in modo che possano fare scelte più intelligenti di allocazione delle risorse.
Prima dell'AI, questo lavoro avveniva spesso in un foglio di calcolo, supportato dal giudizio di un esperto e da modelli statistici familiari. Questi metodi di previsione tradizionali sono ancora importanti, ma il processo di previsione è sempre più complesso. La domanda è modellata a velocità maggiori e da più variabili.
Inoltre, ora le aziende tracciano un numero maggiore di segnali su più fonti di dati, dalle transazioni e dall'utilizzo dei prodotti ai modelli meteorologici, agli indicatori economici fino ai social media. Il monitoraggio di queste informazioni porta a dati più ricchi, ma anche più difficili da gestire.
I metodi di previsione dell'AI differiscono in diversi modi:
In pratica, molti processi di previsione combinano entrambi gli approcci. Modelli statistici più semplici forniscono coerenza e trasparenza, mentre il machine learning viene utilizzato per migliorare le prestazioni e l'analisi dei dati in aree dove ci sono più segnali di dati e schemi più complessi.
Nella maggior parte delle organizzazioni, la previsione dell'AI segue un ciclo regolare. Vengono raccolti nuovi dati e applicata l' analytics predittiva. Dopo questi due passaggi, viene generata la previsione. Infine, le prestazioni vengono misurate in base a metriche chiave e i modelli vengono aggiornati secondo necessità. Le previsioni possono poi essere utilizzate in riunioni di pianificazione, dashboard e decisioni operative.
Il primo passo nella previsione è chiarire l'obiettivo aziendale. Le organizzazioni definiscono cosa deve essere previsto (ad esempio, ricavi, unità di prodotto, volume di chiamate) insieme all'orizzonte temporale richiesto e al livello di dettaglio.
La previsione è collegata a decisioni specifiche riguardanti inventario, personale, pianificazione finanziaria o altre questioni.
I set di dati rilevanti vengono consolidati da più fonti di dati. Queste fonti di dati includono dati storici (ad esempio, vendite, ordini, utilizzo), dati sul comportamento dei consumatori, fattori esterni (ad esempio, indicatori economici, modelli meteorologici) e segnali comportamentali derivanti dall'attività web o dai social media.
I dati vengono controllati per errori, valori mancanti e incongruenze. Categorie come prodotti, regioni e periodi di tempo sono standardizzate, in modo che tutto risulti allineato correttamente.
Le organizzazioni valutano tipicamente molteplici modelli di previsione, inclusi modelli statistici classici, modelli di machine learning e approcci deep learning, come le reti neurali.
Questi modelli AI sono addestrati a rilevare degli schemi su molte variabili contemporaneamente. Per esempio, sono in grado di riconoscere che l'impatto dei prezzi, delle promozioni o del clima può cambiare a seconda della stagione, della regione o del segmento di clientela. Questo processo consente di cogliere relazioni più complesse rispetto alle semplici tendenze rettilinee.
Per valutare una previsione, i team verificano quanto le previsioni passate corrispondano ai risultati reali. Esaminano l'entità degli errori, se il modello tende a sovrastimare o sottostimare i risultati e quali implicazioni potrebbero avere tali errori per l'azienda. Potrebbero anche verificare la presenza di distorsioni e altri standard.
I modelli vengono anche testati a posteriori, cioè vengono testati prima su periodi di tempo precedenti per vedere come si sarebbero comportati al fine di valutare l'affidabilità in futuro.
Una volta convalidate, le previsioni vengono integrate nelle dashboard, nei sistemi aziendali o negli strumenti di pianificazione utilizzati dall'organizzazione. Molti sistemi basati sull'AI supportano l'automazione, che consente loro di effettuare aggiornamenti man mano che diventano disponibili nuovi dati o dati in tempo reale.
Poiché i mercati e il comportamento dei clienti cambiano nel tempo, i sistemi di previsione vengono controllati regolarmente per assicurarsi che continuino a funzionare bene. Se l'accuratezza diminuisce o i pattern dei dati cambiano, i modelli vengono aggiornati e riaddestrati.
Processi di recensione e approvazione chiari aiutano le previsioni a rimanere affidabili.
I rivenditori utilizzano la previsione tramite AI per prevedere la domanda di prodotto a livello di negozio o magazzino. Ad esempio, una catena di supermercati potrebbe prevedere vendite di bevande più elevate durante un weekend festivo e aumentare le spedizioni verso specifiche località. I rivenditori utilizzano anche le previsioni per stimare l'impatto delle promozioni e pianificare il personale per i periodi di maggiore affluenza.
Le aziende energetiche possono utilizzare la previsione dell'AI per prevedere la domanda elettrica e valutare se esiste il rischio di interruzione. Queste previsioni combinano l'uso storico dell'energia con i dati meteorologici e gli effetti del calendario. Ad esempio, una società di servizi pubblici potrebbe prevedere un aumento della domanda di elettricità durante un'imminente ondata di caldo e programmare del personale aggiuntivo in caso di tensione alla rete. Questo aiuta a mantenere l'affidabilità e il controllo dei costi operativi.
Banche e istituzioni finanziarie possono utilizzare la previsione AI per stimare depositi, insolvenze sui prestiti e flussi di cassa in condizioni economiche in evoluzione. Ad esempio, una banca potrebbe utilizzare il machine learning per prevedere quali mutuatari hanno maggiori probabilità di saltare i pagamenti durante una crisi economica. Questa previsione consente alla banca di adeguare correttamente le proprie riserve di capitale e strategie di gestione del rischio.
Gli ospedali e i sistemi sanitari possono utilizzare la previsione dell'AI per prevedere i ricoveri dei pazienti, le visite al pronto soccorso e le esigenze di personale. Ad esempio, un ospedale potrebbe prevedere un aumento dei ricoveri per problemi respiratori durante la stagione influenzale e adeguare in anticipo i turni degli infermieri e la disponibilità dei posti letto. Poiché le decisioni sanitarie possono influire sulla sicurezza del paziente, questi sistemi richiedono tipicamente una documentazione e una supervisione attente.
I produttori utilizzano la previsione dell'AI per prevedere la domanda, anticipare i ritardi dei fornitori e comprendere le esigenze di produzione. Ad esempio, un'azienda che produce attrezzature industriali potrebbe prevedere la domanda di pezzi di ricambio basandosi sulla storia della manutenzione dell'attrezzatura e sui modelli di utilizzo. In questo modo, l'azienda può assicurarsi di avere a disposizione un numero sufficiente di pezzi, senza dover tenere un inventario eccessivo.
Le aziende basate sull'abbonamento utilizzano la previsione dell'AI per prevedere la rinuncia dei clienti, i rinnovi e la domanda di rete. Per esempio, un fornitore di telecomunicazioni potrebbe utilizzare la previsione per determinare quali clienti hanno la probabilità di cancellare il servizio, in base ai modelli di utilizzo e alle interazioni con l'assistenza. In questo modo, l'azienda ha la possibilità di intervenire con offerte di retention prima che di perdere ricavi.
Compagnie aeree, hotel e compagnie di trasporto utilizzano le previsioni effettuate con l'AI per prevedere prenotazioni e cancellazioni. Ad esempio, una compagnia aerea potrebbe prevedere la domanda per rotta e modificare i Prezzi dei biglietti o la frequenza dei voli in risposta. Le previsioni vengono utilizzate anche per anticipare le esigenze di manutenzione e programmare efficacemente le squadre.
Le organizzazioni adottano previsioni basate sull'AI per migliorare sia la qualità che la velocità della pianificazione:
La previsione tramite AI offre risultati solidi se implementata con attenzione, ma non è priva di sfide. Le questioni da considerare comprendono i seguenti aspetti:
Comprendere queste considerazioni è fondamentale per assicurarsi che le previsioni dell'AI vengano distribuite con i dati giusti, la governance dei dati e l'allineamento aziendale.
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