La previsione gioca un ruolo centrale sia nella pianificazione strategica sia nelle esigenze quotidiane dell'azienda. Quando le previsioni si rivelano errate, le organizzazioni potrebbero produrre in eccesso, avere scorte insufficienti, spendere troppo per la manodopera o perdere opportunità di guadagno. Anche piccoli errori di previsione possono influenzare i livelli di servizio, i costi e la soddisfazione del cliente.

Le previsioni basate sull'AI sono diventate sempre più comuni perché gli ambienti aziendali sono più dinamici di prima. Le tendenze di mercato cambiano più rapidamente, fattori esterni come le condizioni meteorologiche o i cambiamenti politici creano volatilità e le aziende ora monitorano molti più dati interni ed esterni rispetto al passato.

In tale contesto, le organizzazioni hanno bisogno di sistemi di previsione in grado di gestire un elevato numero di prodotti e sedi, adattandosi al contempo alle condizioni mutevoli. L'obiettivo è utilizzare l'AI per produrre previsioni più accurate.