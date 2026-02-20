Collaborazione uomo-AI: cos'è e perché è importante?

Sempre più spesso, il percorso verso una collaborazione uomo-AI efficace riguarda tanto il modello operativo di un’organizzazione quanto l’adozione della tecnologia. L'automazione limitata ad alcuni processi difficilmente porterà a significativi aumenti di produttività o faciliterà i tipi di trasformazioni aziendali più ampie che l’AI può supportare.

Secondo l'IBM Institute for Business Value (PDF), le organizzazioni che considerano il modello operativo come il principale motore della trasformazione aziendale hanno ottenuto migliori risultati in termini di redditività, crescita dei ricavi, innovazione e fidelizzazione dei dipendenti. Spesso, questo vantaggio competitivo è guidato dall'investimento in infrastrutture e piattaforme che permettono la collaborazione su larga scala a livello di ecosistema.

Recentemente, Allie K. Miller, CEO di Open Machine, ha parlato con David Levy di IBM, sostenendo che non bisogna considerare l'AI come un semplice strumento di produttività che replica le azioni umane. "Se stai ancora pensando a piccole cose in termini di efficienza e produttività, se pensi solo a scrivere le e-mail più velocemente o a scrivere le query SQL più rapidamente, continuerai comunque a scrivere l’e-mail e continuerai a scrivere la query SQL," ha affermato.

"Forse", ha aggiunto, "esiste un mondo in cui non dovresti nemmeno scrivere quell'e-mail. Non dovresti scrivere quella query SQL fin dall’inizio”.

Catturare il vero valore richiede una trasformazione fondamentale nel modo in cui le aziende si organizzano e operano. I modelli operativi tradizionali, progettati attorno a workflow puramente umani, spesso diventano degli ostacoli quando le organizzazioni cercano di integrare la collaborazione con l'AI. Questa situazione richiede ai leader aziendali di riprogettare i workflow e i processi decisionali per consentire ai sistemi AI di gestire le decisioni di routine in modo autonomo, garantendo al contempo una supervisione umana adeguata nelle scelte ad alto rischio.

La ristrutturazione dei team e dei ruoli potrebbe diventare necessaria via via che l'AI assume compiti in precedenza svolti dagli esseri umani. Tuttavia, invece di eliminare posizioni, le organizzazioni lungimiranti ridefiniranno i ruoli per valorizzare i contributi unicamente umani.

Affrontare queste sfide richiede, soprattutto, che i leader promuovano una cultura di sperimentazione e apprendimento. Impostando un tono di innovazione e focalizzandosi sui risultati, le aziende possono posizionarsi per cogliere valore dalla collaborazione uomo-AI nel lungo periodo.

Oppure, come ha detto Miller quando è apparsa nel podcast AI in azione di IBM: "Se ti limiti a fare andare più veloce i cavalli, ti perderai le automobili".