Mizuho Bank aveva bisogno di migliorare l’efficacia dei suoi agenti del centro di contatto.La principale sfida era la complessità degli agenti informativi necessari per orientare i clienti durante una sessione di chiamata in entrata.Sebbene gli agenti veterani ed esperti avessero la familiarità necessaria per "comprendere" rapidamente le esigenze dei clienti in base all’interazione, la maggior parte degli agenti, e soprattutto i nuovi apprendisti, non erano in grado.

In sostanza, la banca voleva migliorare le prestazioni degli agenti aggiungendo un livello di automazione e di intelligenza in grado di eseguire le associazioni logiche efficaci richieste agli agenti durante la chiamata.Invece di affidarsi all’esperienza degli agenti, che può variare notevolmente, la banca ha voluto identificare e analizzare gli indizi contestuali nel corso della conversazione e utilizzare gli insight per guidare le discussioni con gli agenti in tempo reale.