Channell Commercial Corporation

Channell ha iniziato una valutazione approfondita delle soluzioni disponibili, prima di decidere di implementare IBM® Planning Analytics Express e IBM® Cognos Analytics.Per implementare queste soluzioni, l’azienda ha collaborato con il business partner IBM Draca Solutions.

George Sarabia spiega: "In alcune parti dell’azienda, utilizzavamo già gli strumenti di analytics IBM in misura molto limitata.Ci siamo resi conto che aggiornando e sviluppando tali soluzioni, potevamo creare esattamente la piattaforma di pianificazione di cui avevamo bisogno.Alla fine, è stato facile scegliere di lavorare con IBM."



Il motore analitico in memoria di IBM Planning Analytics e le funzionalità di reporting flessibili di IBM Cognos Analytics si sono dimostrate una combinazione ideale per generare report sofisticati che soddisfano i complessi requisiti di pianificazione di Channell.



Per raggiungere questo obiettivo, Channell ha prima lavorato per classificare i suoi prodotti attuali in tre categorie separate: prodotti finiti, lavori in corso e materie prime.In totale, le soluzioni IBM hanno consentito al team Channell di creare report che monitorano lo stato dell’inventario di oltre 9.000 articoli finiti.



Channell ha inoltre iniziato a utilizzare le soluzioni IBM per generare automaticamente una distinta base per ciascun progetto, a partire dai suoi processi di produzione dei metalli.In precedenza, questo processo era tra i più complicati e difficili per i pianificatori di Channell.



In futuro, le soluzioni consentiranno la creazione di un unico report completo contenente i dettagli di tutte le parti, gli assemblaggi e i componenti secondari necessari per ogni processo di produzione.I pianificatori saranno in grado di effettuare un controllo incrociato di questi dati con i rapporti di inventario per garantire la disponibilità di materiali sufficienti, in modo da prevedere un tempo di esecuzione accurato e garantire che gli ordini siano pronti nei tempi previsti.



George Sarabia continua: "Oltre alle funzionalità di reporting, siamo stati particolarmente soddisfatti dell’intuitività delle soluzioni IBM.Ad esempio, di recente abbiamo assunto un nuovo analista che non aveva molta esperienza con la piattaforma Cognos.In pochissimo tempo è stato in grado di apprendere tutto ciò che serviva per utilizzare la soluzione nel suo lavoro quotidiano."



Channell sta inoltre collaborando con Draca Solutions per fornire formazione continua agli utenti.Durante le recenti sessioni tenute presso lo stabilimento di Rockwall dell’azienda, Draca Solutions ha formato un gruppo di utenti esperti in modo che possano trasmettere le loro conoscenze ed esperienze ai colleghi di Channell, aiutando l’azienda a ottenere il massimo dal suo investimento.



George Sarabia commenta: "Quella con Draca e IBM è stata un’alleanza molto efficace e speriamo di portarla ancora avanti.Non valutano i problemi con la lente ristretta dell’IT; si prendono il tempo per comprendere le nostre difficoltà e come le loro soluzioni possano aggiungere valore alla nostra attività.



"Sappiamo che ci sono potenziali casi d’uso per le soluzioni IBM nell’ambito della finanza, del budget e delle previsioni, e nei prossimi giorni esploreremo queste entusiasmanti opportunità.