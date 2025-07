Ma data la rapida ascesa dell'AI, alcuni leader aziendali hanno difficoltà ad adattarsi. Ad esempio, un recente sondaggio dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che la maggior parte dei dirigenti si aspetta che l'AI trasformi aspetti fondamentali delle proprie attività. Tuttavia, la metà ha affermato che, a causa del ritmo degli investimenti recenti, la propria organizzazione dispone di tecnologie scollegate tra loro che impediscono di trarre il massimo valore dagli strumenti di AI. La cultura aziendale, inoltre, ha un impatto significativo sull'adozione: più della metà dei CEO ritiene che il cambiamento culturale sia più importante del superamento delle sfide tecniche durante una trasformazione dei dati.

Indipendentemente dal grado di preparazione dei leader aziendali in materia di AI, si prevede che queste tecnologie modificheranno il mercato del lavoro globale. Secondo la società di consulenza gestionale McKinsey, fino al 30% delle ore di lavoro nell'economia statunitense potrebbe essere automatizzato entro il 2030, rendendo necessarie 12 milioni di transizioni professionali entro lo stesso anno. E, come stima il World Economic Forum, nei prossimi anni potrebbe verificarsi la perdita di 85 milioni di posti di lavoro a livello globale, ma le nuove tecnologie potrebbero crearne fino a 97 milioni. In breve, le competenze possedute dal lavoratore medio cambieranno radicalmente nei prossimi dieci anni.

Per prepararsi a questi cambiamenti, le aziende proattive adottano un approccio sistemico all'adozione dell'AI. Secondo un altro recente report dell'IBM Institute for Business Value, le organizzazioni che adottano l'AI a livello operativo, anziché limitarsi a un approccio basato sulle competenze, hanno superato le loro concorrenti del 44% in metriche chiave come la fidelizzazione dei dipendenti e la crescita dei ricavi. Inoltre, i leader aziendali si stanno concentrando sempre di più sul progettare nuovi paradigmi di gestione e formazione dei talenti per promuovere lavoratori agili e pronti per l'AI.

Nel mezzo di un cambiamento così radicale, gli stakeholder dovrebbero considerare il momento attuale come un'opportunità per valorizzare il potenziale umano e creare sistemi resilienti. Prepararsi per il futuro dell'AI richiede un'attenta pianificazione strategica e la promozione di una cultura del cambiamento all'interno dell'organizzazione.