Cos'è il grid computing?

Le griglie computazionali sono il tipo più comune di infrastruttura di grid computing, distribuite per una vasta gamma di compiti di calcolo ad alte prestazioni (HPC). Il grid computing computazionale è un sistema ad alta intensità di risorse, che combina la potenza di calcolo di più computer ad alte prestazioni per eseguire simulazioni complesse e risolvere problemi matematici e algoritmi su larga scala.

Una griglia computazionale può suddividere un compito complesso in compiti secondari più piccoli e semplici e assegnare ciascuno a un nodo. Questo processo, noto come parallel computing o programmazione parallela, riduce notevolmente il tempo e i costi per risolvere problemi complessi e ad alta intensità di risorse che sono parte integrante di tecnologie all'avanguardia come intelligenza artificiale (AI), machine learning (ML) e blockchain. Grazie alla sua velocità, il parallel computing è ideale per le tecnologie avanzate che richiedono un'elaborazione in tempo reale, come le auto a guida autonoma, la modellazione meteorologica e le applicazioni Internet of Things (IoT).