AI generativa nel settore automobilistico

Dietro le quinte, l'AI generativa sta portando benefici ai team di ingegneria e produzione. Ad esempio, aiuta a identificare i materiali e i layout migliori per bilanciare resistenza e peso. Può rilevare problemi di qualità sulla linea di produzione utilizzando la computer vision e migliorare la pianificazione della supply chain prevedendo le interruzioni e gestendo l'inventario in modo più preciso. Queste applicazioni riducono gli errori e scoprono vulnerabilità nascoste nei processi di produzione.

Il 75% dei dirigenti del settore automobilistico afferma che l'esperienza software-defined sarà il fulcro del valore del marchio entro il 2035.3 L'AI generativa nello sviluppo del software viene ora utilizzata dalle case automobilistiche per scrivere, rivedere e rifattorizzare il codice, in particolare per i sistemi integrati che alimentano le caratteristiche di sicurezza e l'infotainment.

Gli strumenti di gen AI utilizzano modelli e algoritmi di apprendimento per semplificare lo sviluppo e risparmiare tempo nella documentazione, nella prototipazione e nei controlli di conformità. Tuttavia, l'integrazione dell'AI nei sistemi critici per la sicurezza richiede nuovi processi di convalida e una supervisione qualificata.

L'AI generativa sta anche rimodellando il modo in cui le case automobilistiche interagiscono con i clienti potenziali e attuali. Per i potenziali acquirenti, l'AI può creare contenuti personalizzati lungo l'intero percorso dell'acquirente, da annunci mirati a pagine di destinazione personalizzate. Marchi come Mercedes-Benz e BMW stanno esplorando questo tipo di casi d'uso personalizzati dell'AI per migliorare il marketing e la sensibilizzazione.