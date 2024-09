Uno degli obiettivi principali della simulazione molecolare è quello di trovare lo "stato fondamentale" di un composto, ossia la sua configurazione più stabile. I qubit stessi operano secondo le leggi della meccanica quantistica, proprio come le molecole che i ricercatori intendono simulare. Sebbene siano ancora agli inizi, la stabilità dei qubit dovrebbe migliorare molto nel tempo. La speranza è che, in questo modo, i computer quantistici possano accelerare notevolmente il processo di simulazione, per non parlare di decine di altre attività ad alta intensità di dati, con applicazioni in ogni settore. La ricerca insieme a Mercedes-Benz sulle batterie reali è solo uno degli aspetti del lavoro fondamentale che alla fine porterà alla realizzazione commerciale del quantum computing.

«Il settore sta avanzando a velocità sostenuta», afferma Boeser di Mercedes-Benz. «Ma tutti coloro che conoscono gli ambiti della tecnologia e della ricerca sanno che è ancora agli inizi e abbiamo ancora molto lavoro da fare». Mercedes-Benz sta portando avanti la trasformazione verso una mobilità senza emissioni. La sostenibilità è uno degli elementi chiave della strategia corporate di Mercedes-Benz e allo stesso tempo un parametro di riferimento per il successo dell'azienda.

E gli obiettivi sono chiaramente definiti in un termine: nei prossimi 20 anni, Mercedes-Benz Cars punta ad avere una nuova flotta di autovetture a zero emissioni di anidride carbonica e mira a far sì che i veicoli plug-in hybrid o completamente elettrici costituiscano più del 50% delle sue auto vendute entro il 2030.

«Un decennio sembra lontano, ma in realtà per molte aziende rientra totalmente nel normale orizzonte di pianificazione e investimento», afferma Dario Gil, direttore di IBM Research. Guarda in fondo alla strada. Potrebbe esserci un'auto alimentata da batterie al litio-zolfo proprio dietro la curva.