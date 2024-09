Durante le valutazioni di Automotive SPICE, è necessario rispondere alle domande per capire quale pratica di base di Automotive SPICE è soddisfatta dal progetto. Le risposte a queste domande sono contenute nei contenuti del processo, in modo da sapere esattamente perché e come utilizzare la pratica di base di Automotive SPICE per ottenere la prova di conformità.

Mappatura dettagliata delle pratiche di base rispetto al contenuto della soluzione inclusa

Scopri quali funzioni ed elementi ti aiutano a essere conforme