Gli OEM e i fornitori che operano nel settore automobilistico devono affrontare le difficoltà nello sviluppare prodotti sempre più complessi, riducendo al contempo i tempi di ciclo, aumentando la qualità e offrendo nuove funzionalità.

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), un portafoglio integrato di strumenti di gestione per sistemi e ingegneria del software, rappresenta la base ideale per affrontare queste sfide. Questo portafoglio consente di gestire tutto il processo di sviluppo, dalla progettazione iniziale fino alla verifica e alla convalida finale del veicolo. Semplifica inoltre il rispetto della conformità del settore automobilistico e dei requisiti normativi delineati in standard come Automotive SPICE (ASPICE), ISO-26262, SOTIF, ISO/SAE 21434 e WP.29.