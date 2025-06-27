Cos'è un veicolo software-defined?

I veicoli software-defined sono la prossima evoluzione del settore automobilistico. Tradizionalmente, le funzioni del veicolo erano legate a componenti fisici e sistemi integrati con una flessibilità limitata. Gli SDV si basano invece su piattaforme di calcolo centralizzate e architetture software modulari. Questi sistemi consentono aggiornamenti over-the-air (OTA), in cui le case automobilistiche possono fornire nuove caratteristiche, aggiornamenti e miglioramenti delle prestazioni e della sicurezza tramite software, spesso da remoto.

Questa modernizzazione consente agli SDV di evolversi dopo l'acquisto, proprio come gli smartphone. Un veicolo potrebbe migliorare la navigazione, migliorare l'efficienza energetica o persino migliorare le modalità di guida solo attraverso gli aggiornamenti del software del veicolo, senza dover recarsi in una concessionaria. Queste funzionalità consentono inoltre agli autisti di personalizzare i propri veicoli e abbonarsi a funzionalità su richiesta, dai sistemi avanzati di assistenza alla guida agli aggiornamenti per l'intrattenimento in auto.

La ricerca IBM prevede che il 90% di tutte le innovazioni relative ai veicoli sarà costituito da software nel 2030.1 E il 75% dei dirigenti del settore automobilistico prevede che l'esperienza software-defined sarà il fulcro del valore del marchio entro il 2035.2

Una parte fondamentale di questa trasformazione è la riduzione o l'eliminazione di molte unità di controllo elettronico (ECU) indipendenti. Le ECU sono piccoli computer che tradizionalmente controllavano le singole funzioni del veicolo come la frenata, la fasatura del motore o il climatizzatore. Per decenni, le case automobilistiche hanno aggiunto più ECU per supportare nuove funzionalità. Alcuni veicoli ne avevano più di 100.

Oggi molte di esse vengono sostituite da computer centrali più potenti, in grado di gestire più sistemi contemporaneamente. Ciò riduce la complessità e consente ai sistemi del veicolo di lavorare insieme in modo più fluido. Supporta anche innovazioni come la guida autonoma, la manutenzione predittiva e l'integrazione dei dati in tempo reale con cloud service.