Che cos'è l'automazione dell'e-commerce?

L'automazione è spesso applicata ai tipici processi aziendali di e-commerce come la gestione dell'inventario, l'evasione degli ordini, il tracciamento degli ordini, le campagne di marketing e le funzioni di supporto clienti. Ad esempio, una piattaforma di automazione potrebbe tenere traccia dei livelli di inventario in tempo reale, avvisare i team quando le scorte scarseggiano o riordinare nuovi prodotti secondo necessità. Potrebbe anche inviare messaggi e-mail automatici ai clienti in base alle loro abitudini di acquisto o alla cronologia degli acquisti, o ricordare loro gli articoli lasciati nel carrello.

Questi strumenti di automazione aiutano le aziende a rimanere reattive e pertinenti senza richiedere un costante sforzo manuale. A sua volta, l'automazione consente alla tecnologia di gestire il lavoro meccanico, liberando gli esseri umani da compiti manuali e consentendo loro di concentrarsi su esigenze aziendali più creative, strategiche o specifiche.

Piuttosto che gestire semplicemente le singole attività, un approccio di automazione di successo mira a orchestrare i workflow e i processi aziendali interconnessi e complessi in modo che le diverse parti dell'azienda collaborino senza problemi. Piattaforme come Shopify e BigCommerce offrono funzionalità di automazione integrate, mentre soluzioni di automazione avanzate come IBM® watsonx vanno oltre con l'integrazione del processo decisionale e della governance basati sull'AI. Ciò garantisce che l'automazione possa sia automatizzare le attività sia allinearsi a obiettivi aziendali più ampi.