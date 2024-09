Grazie all'analitica in tempo reale che fornisce informazioni approfondite e fruibili sull'esperienza digitale del cliente, questo importante rivenditore sta raggiungendo l'obiettivo di trasformare un maggior numero di visitatori in clienti soddisfatti.



"Se troviamo un problema nell'esperienza digitale, possiamo quantificarlo", afferma il portavoce. "Ciò significa che possiamo vedere il numero di sessioni interessate, l'impatto di ciascun problema sui nostri tassi di conversione e il vantaggio finanziario stimato per la risoluzione del problema. Queste informazioni ci consentono di agire rapidamente per risolvere i problemi più gravi e accelerare le vendite incrementali".



Il nuovo modo di lavorare sta già consentendo al rivenditore di identificare e risolvere problemi in pochi giorni, che altrimenti non sarebbero stati rilevati per settimane.



"Il mobile è notoriamente uno dei canali più difficili su cui generare conversioni, infatti i clienti in breve tempo si sentono frustrati se devono digitare una grande quantità di informazioni utilizzando una piccola tastiera", spiega il portavoce. "Vediamo che soluzioni di pagamento come PayPal sono molto utili per superare queste sfide, in quanto consentono ai clienti di inserire le loro informazioni di consegna e fatturazione una sola volta e riutilizzarle in modo sicuro e semplificato, abbreviando drasticamente l'iter di pagamento.



"Utilizzando la nostra soluzione di analisi dell'esperienza cliente, abbiamo rapidamente rilevato che quasi 2.000 sessioni di check out su dispositivo mobile a settimana venivano interrotte perché il sito non inviava le informazioni fiscali del cliente al servizio PayPal. Riproducendo questi percorsi, siamo stati in grado di risolvere il problema tempestivamente, riuscendo a generare un incremento delle vendite di circa 3 milioni di dollari all'anno."



Aggiunge: "Le promozioni sono anche un metodo molto efficace per aumentare le vendite mobili, ma abbiamo notato che uno dei nostri principali codici promozionali causava un errore di check out in più di 66 sessioni al giorno. Risolvendo rapidamente il problema, abbiamo aiutato il nostro team di marketing a riattivare la promozione, generando circa 1 milione di dollari di vendite incrementali nel corso della durata dell'offerta."



Ad oggi, il rivenditore stima di aver generato più di 6 milioni di dollari di vendite incrementali risolvendo i problemi relativi al percorso del cliente. L'azienda prevede in futuro di continuare a fornire informazioni ai dipartimenti di tutta l'organizzazione e consentire loro di soddisfare i clienti con esperienze di acquisto fluide su ogni canale.



Il portavoce conclude: "Se crei un percorso digitale fluido, le persone continuano a tornare sempre di più, e i nostri insight sulla esperienza del cliente in tempo reale ci stanno aiutando a raggiungere esattamente questo obiettivo".