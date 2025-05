Strategia e trasformazione dell'approvvigionamento digitale

L'approvvigionamento digitale migliora l'efficienza, riduce i costi e offre una maggiore visibilità sulle operazioni di procurement. I processi di approvvigionamento tradizionali si basano spesso su attività manuali, documentazione cartacea e comunicazioni frammentate, con conseguenti inefficienze ed errori.

Utilizzando workflow intelligenti basati sull'analytics dei dati, sull'AI e sull'automazione, le aziende possono semplificare questi processi e apportare miglioramenti significativi. Questo aspetto è sempre più importante, poiché uno studio IBM ha rilevato che un terzo dei Chief Supply Chain Officer ha iniziato a lavorare con fornitori in nuovi paesi o regioni negli ultimi tre anni.2 Rimuovere gli attriti dai processi aiuta le aziende a ottimizzare le supply chain, abbreviare i tempi del ciclo di approvvigionamento, ridurre i costi e ottenere efficienze operative.

Ad esempio, una collaborazione tra Dun & Bradstreet Ask Procurement e IBM watsonx utilizza dati affidabili e AI per fornire valutazioni del rischio dei fornitori a 360° e si stima che riduca del 10-20% i tempi delle attività di approvvigionamento.4 In Asia Pacifico, un'istituzione finanziaria ha risparmiato 20 milioni di dollari in costi operativi grazie ai workflow intelligenti.3 IBM, con operazioni in oltre 170 paesi che coinvolgono più di 13.000 fornitori, ha trasformato le proprie operazioni di approvvigionamento utilizzando AI, automazione e blockchain. Questa trasformazione ha permesso al suo team di procurement di effettuare l'onboarding dei fornitori dieci volte più velocemente e di condurre un'analisi dei prezzi in dieci minuti anziché in due giorni.3

Oltre al risparmio e all'efficienza, l'approvvigionamento digitale è essenziale per la gestione del rischio della supply chain e contribuisce a garantire l'agilità. L'analytics in tempo reale e il predictive forecasting aiutano i Chief Procurement Officer (CPO) a identificare le interruzioni, i rischi dei fornitori o i cambiamenti del mercato, consentendo rapidi aggiustamenti della strategia. La sostenibilità è supportata dal monitoraggio della conformità dei fornitori agli standard ambientali ed etici.

L'approvvigionamento digitale svolge un ruolo chiave nell'aumento della soddisfazione dei clienti. Molte aziende B2B tracciano i Net Promoter Score (NPS) per misurare la soddisfazione dei clienti. Ottimizzando gli acquisti, le aziende possono migliorare l'esperienza del cliente, con conseguente miglioramento del 30-50% dell'NPS e contribuendo a garantire consegne puntuali e di alta qualità che superano le aspettative.3