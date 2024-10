I passaggi chiave per sviluppare una strategia di approvvigionamento efficace includono:

1. Condurre un'analisi dello stato attuale (CSA)

Valuta l'efficienza e l'efficacia dell'attuale quadro strategico per gli acquisti (se esiste) e stabilisci se è in grado di soddisfare le esigenze attuali e future. Effettua un'analisi della spesa; identifica i punti di forza, i punti deboli e le opportunità. Valuta e categorizza i componenti dei costi di approvvigionamento, dai costi diretti, come i costi di beni e servizi, ai costi indiretti, come le spese amministrative e le spese generali. Esamina i costi relativi a fornitori specifici, le variabili e le tendenze dei costi e il costo totale del processo di approvvigionamento per capire chiaramente cosa viene speso e dove.

2. Determinare le esigenze organizzative

Le aziende vogliono sempre migliorare i profitti; ma come, nello specifico? È necessario comprendere le esigenze dell'organizzazione, che si tratti di aumento delle vendite, gestione del flusso di cassa, tempi più brevi, migliori previsioni, gestione della qualità o sostenibilità, e come queste si allineano con la strategia aziendale complessiva e il piano a lungo termine. Una strategia di approvvigionamento integrata con queste esigenze garantisce che il processo di approvvigionamento contribuisca direttamente alla redditività e al successo dell'organizzazione.

3. Coinvolgere gli stakeholder

Identifica e collabora con i dipartimenti interni, i fornitori e tutti coloro che potrebbero essere interessati dal piano. Alcuni potrebbero non essere d'accordo con le modifiche proposte. Raccogli insight diversi, comprendi le esigenze e gestisci le aspettative. Il coinvolgimento degli stakeholder è fondamentale per garantire che la strategia sia ben pianificata e supportata nell'intera organizzazione.

4. Determinare gli obiettivi aziendali

Definisci obiettivi specifici misurabili, raggiungibili, pertinenti e tempestivi (SMART) per la funzione di approvvigionamento. Tali obiettivi dovrebbero supportare direttamente gli obiettivi aziendali generali e fornire un framework chiaro per la strategia di approvvigionamento. Ad esempio, se l'obiettivo è il risparmio, un obiettivo di approvvigionamento corrispondente potrebbe essere il raggiungimento di un certo livello di riduzione dei costi. Ulteriori obiettivi potrebbero riguardare la gestione e l'attenuazione del rischio, la gestione delle relazioni con i fornitori e considerazioni sulla sostenibilità.

5. Definire le politiche di approvvigionamento

Stabilisci e concorda politiche, procedure e modelli operativi di approvvigionamento chiari e in linea con gli obiettivi organizzativi. Questo è un buon momento per rivedere i processi attuali e adattarli al nuovo approccio. Compiti come i criteri di selezione dei fornitori, la gestione dei contratti e le iniziative di conformità dovrebbero essere chiaramente definiti. Comunica le opportunità offerte da questi cambiamenti e spiegane i vantaggi per gli stakeholder. Sii flessibile. Le politiche fungono da linee guida per il team addetto agli acquisti, garantendo coerenza e aderenza agli standard etici.

6. Integrare nuovi strumenti

Esplora gli strumenti e le tecnologie che supporteranno il successo della nuova strategia. L'approvvigionamento non è più un processo analogico; una percentuale crescente di esso avviene online (e-procurement). Il software Procure-to-pay (P2P) collega le pratiche di approvvigionamento alla contabilità fornitori e può semplificare fasi come la gestione delle forniture, gli ordini di acquisto e la fatturazione. Il software aggiuntivo per l'approvvigionamento include strumenti di analisi della spesa e software di gestione delle relazioni con i fornitori (SRM). Questi aumentano l'accuratezza e la produttività, tracciano gli acquisti e offrono una visibilità dei dati che informa il processo decisionale e riduce i rischi, le inefficienze e i ritardi.

7. Sviluppare la strategia

Sviluppa una strategia di approvvigionamento completa basata sugli insight raccolti nelle fasi precedenti. Ciò comporta la creazione di una dichiarazione di strategia, che delinei l'approccio all'approvvigionamento, compresa la gestione dei fornitori, la mitigazione dei rischi e l'ottimizzazione dei costi. La strategia dovrebbe essere sufficientemente flessibile da adattarsi al cambiamento delle condizioni di mercato e delle esigenze dell'organizzazione.

8. Definire il successo

Definisci indicatori chiave di prestazione (KPI) che verranno utilizzati per misurare il successo della strategia di approvvigionamento. Queste metriche dovrebbero essere in linea con gli obiettivi aziendali definiti e fornire parametri di riferimento quantificabili per la valutazione delle prestazioni. I criteri di successo comuni includono la riduzione degli errori, lo sfruttamento delle opportunità di risparmio e il miglioramento delle valutazioni delle prestazioni dei fornitori, dei workflow, dei tempi del ciclo di approvvigionamento e della conformità.

9. Implementare la strategia

Esegui la strategia di approvvigionamento in modo graduale e ben coordinato, impiegando le politiche, le procedure e le tecnologie definite. Fornisci la formazione necessaria per garantire un approvvigionamento di successo.

10. Misurare e perfezionare la strategia

Misura regolarmente le prestazioni della strategia rispetto ai parametri di successo stabiliti. Determina se sta promuovendo il cambiamento e migliorando le prestazioni complessive dell'organizzazione. Utilizza dati e insight per analizzare i risultati, identificare aree di miglioramento e perfezionare di conseguenza la strategia di approvvigionamento. Monitora e adatta costantemente la strategia per garantire che rimanga reattiva alle mutevoli dinamiche di mercato, all'evoluzione degli obiettivi aziendali e alle opportunità o sfide emergenti.