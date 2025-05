Trasformazione dell'approvvigionamento: perché l'eccellenza è importante

Obiettivi raggiungibili, basati sui risultati di una valutazione funzionale degli approvvigionamenti, possono fornire una roadmap per il futuro. Un consulente per gli acquisti aiuta a colmare le lacune, che in genere si traduce in un piano per migliorare la gestione delle categorie, sviluppare un modello operativo mirato e far emergere altre opportunità chiave in cui è necessario mobilitare l'azione.

Per IBM, con operazioni in oltre 170 paesi e più di 13.000 fornitori, non è stato un compito facile. Utilizzando il Design Thinking, tra le altre metodologie, il team di approvvigionamento ha potuto definire la visione per il suo stato futuro e scalare una soluzione in grado di funzionare. La trasformazione del procurement con workflow intelligenti ha permesso ai suoi professionisti dell'approvvigionamento di effettuare l'onboarding dei fornitori dieci volte più velocemente e di condurre l'analisi dei prezzi in dieci minuti anziché in due giorni. Ai, automazione, blockchain e altro hanno permesso questa trasformazione.

Di fatto, sempre più organizzazioni di procurement stanno pensando di incorporare l'AI generativa nei loro piani futuri per promuovere un processo decisionale più rapido e accurato, così come per ridurre i costi operativi e migliorare la resilienza.