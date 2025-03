Le piattaforme S2P sono soluzioni digitali complete, progettate per unificare e semplificare ogni fase del ciclo S2P in un'unica piattaforma, trasformando l'approvvigionamento in un processo semplice e basato sui dati. Ad esempio, piattaforme come SAP Ariba e Oracle Fusion Cloud Procurement utilizzano tecnologie avanzate tra cui AI, AI generativa, elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e automazione per migliorare l'efficienza, la trasparenza e il controllo.

I CEO stanno investendo rapidamente nell'AI generativa per automatizzare e ottimizzare le loro supply chain. In uno studio, l'89% dei dirigenti ha riferito che gli investimenti chiave nell'automazione includeranno funzionalità di AI generativa (il 19% ha dichiarato che l'AI generativa sarà di vitale importanza per il futuro dell'automazione della supply chain). Alla domanda su dove si aspettano che l'AI generativa influisca sui processi della supply chain, più della metà degli intervistati ha scelto di fornire funzionalità self-service ai clienti. Altre aree di impatto previste includono l'analisi e l'elaborazione degli ordini, il forecasting e l'analisi e l'ottimizzazione dell'inventario.1

Alcuni esempi di come l'AI e la tecnologia sono utilizzate in fasi specifiche del processo S2P includono:

Analisi della spesa: le moderne piattaforme S2P utilizzano l'analytics basata sull'AI per fornire insight sulla la spesa organizzativa. Questi strumenti aggregano e classificano i dati di spesa tra i reparti, identificano i pattern ed evidenziano le aree in cui ci sono opportunità di risparmio. Gli algoritmi di AI possono prevedere le tendenze future della spesa, aiutando i team addetti agli approvvigionamenti a prendere decisioni migliori sull'allocazione del budget e sulle trattative con i fornitori.

Ricerca dei fornitori: tra tutte le attività dell'approvvigionamento, la maggior parte delle organizzazioni utilizza l'AI per la ricerca dei fornitori. In uno studio, il 59% dei rispondenti ha implementato l'AI per "fornire la governance del sourcing ed eseguire la gestione delle categories" o "sviluppare strategie di approvvigionamento e gestione delle categories" o quale parte dell'implementazione end-to-end nei processi di approvvigionamento.2 AI e NLP migliorano il processo di approvvigionamento analizzando i dati dei fornitori, automatizzando il punteggio dei fornitori e raccomandando fornitori ottimali in base a criteri predefiniti come prezzo, qualità, rischio e pratiche di sostenibilità. Le funzionalità NLP riducono lo sforzo manuale consentendo alla piattaforma di scansionare e interpretare la documentazione dei fornitori, come certificazioni o registri di conformità.

Gestione dei contratti: gli strumenti di gestione dei contratti basati sull'AI all'interno delle piattaforme S2P semplificano la creazione, la negoziazione e il monitoraggio dei contratti. L'NLP viene utilizzato per analizzare il linguaggio dei contratti, segnalare le incongruenze e garantire la conformità alle policy legali e organizzative. L'automazione consente alle aziende di tenere traccia delle fasi dei contratti, gestire i rinnovi e ridurre i rischi associati alla non conformità o alle scadenze non rispettate.

Approvvigionamenti: un recente studio ha rilevato che l'utilizzo dell'AI in questa fase ha comportato una riduzione del costo totale annuo del 28% per l'esecuzione dei processi di approvvigionamento come percentuale della spesa.2 Le piattaforme S2P basate su AI automatizzano le richieste di acquisto, i PO e i workflow di approvazione. L'AI è anche alla base della Robotic Process Automation (RPA), che elimina le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, velocizzando l'elaborazione degli ordini e riducendo gli errori. Gli algoritmi intelligenti aiutano anche a garantire che gli acquisti siano in linea con i contratti negoziati e con gli accordi con i fornitori.

Elaborazione di fatture e pagamenti: le piattaforme S2P utilizzano l'AI per abbinare automaticamente le fatture agli ordini di acquisto e alle ricevute di consegna e segnalare le discrepanze. Questa automazione riduce i tempi di elaborazione e aiuta a garantire pagamenti corretti e puntuali. Queste piattaforme aiutano inoltre le organizzazioni a mantenere la conformità ai requisiti fiscali e normativi, semplificando ulteriormente le operazioni finanziarie.

Gestione del rischio e conformità: l'AI consente il monitoraggio continuo delle prestazioni dei fornitori e dei potenziali rischi. Di fatto, l'80% dei dirigenti si aspetta che l'AI generativa migliori la gestione analizzando tutte le metriche rilevanti delle prestazioni dei fornitori.1 Analizzando l'affidabilità, la stabilità finanziaria e le condizioni del mercato, la piattaforma può segnalare in modo proattivo rischi come interruzioni della supply chain o non conformità. La tecnologia NLP aiuta nella scansione dei documenti normativi per garantire che le pratiche dei fornitori siano in linea con gli standard del settore.