L'automazione dell'approvvigionamento implica l'utilizzo della tecnologia per semplificare e migliorare i processi, mitigare le inefficienze e ridurre i costi. Le aziende di oggi utilizzano piattaforme e strumenti di automazione in tutto il processo procure-to-pay, con vari livelli di complessità. Alcune possono implementare l'automazione dei processi per dedicare meno tempo a lunghi processi manuali, come l'inserimento dei dati. Altre utilizzano l'automazione insieme a tecnologie come AI e l'analytics dei big data per la gestione delle spese e la previsione dei rischi dei fornitori, aumentando la resilienza dei processi aziendali.

L'automazione dei processi nell'approvvigionamento, in particolare se implementata in tandem con strumenti e piattaforme collaborative, migliora notevolmente il rapporto tra azienda e fornitore. Secondo la società di consulenza manageriale McKinsey, le aziende con sofisticate funzionalità di gestione delle relazioni con i fornitori superano i loro colleghi di un impressionante due a uno.1

E, poiché le supply chain sono diventate sempre più complicate e potenzialmente volatili, le piattaforme di automazione hanno fornito alle aziende gli strumenti giusti per adattarsi rapidamente a eventi imprevisti. Le piattaforme di automazione odierne e i dashboard dedicati possono facilitare la visibilità e gli insight in tempo reale, consentendo una risposta rapida alle sfide della supply chain. Questi strumenti sono anche sempre più popolari come un modo per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità durante il processo di approvvigionamento e acquisto.