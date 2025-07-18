Piattaforma di dati dei clienti per il settore automobilistico

Una piattaforma di dati dei clienti (CDP) per il settore automobilistico si riferisce al consolidamento dei dati provenienti da varie fonti, con una visione a 360 gradi di ogni cliente e acquirente. Questi dati possono essere utilizzati per personalizzare promozioni, promemoria di servizi e follow-up di appuntamenti. La CDP per il settore automobilistico si differenzia da una CDP tradizionale perché è progettata appositamente per integrarsi con l'ecosistema tecnologico dei dati della concessionaria auto, come customer relationship management (CRM), DMS e chatbot.

Il settore automobilistico nel suo insieme sta attraversando una svolta epocale verso i veicoli software-defined (SDV). Un recente sondaggio dell'IBM Institute for Business Value su oltre 1.200 dirigenti del settore globale ha rilevato che il 74% afferma che nel 2035 i veicoli saranno software-defined e basati su AI. È logico quindi che il software interno delle case automobilistiche sia integrato in modo da combinare software e AI per migliorare l'esperienza del cliente.

Una CDP per il settore automobilistico cerca di eliminare i silos di dati dei concessionari e consolidare i dati provenienti da più fonti e fornitori. I clienti del settore automobilistico di oggi si aspettano un'esperienza di acquisto altamente personalizzata e individuale.

Ciò significa per le case automobilistiche la necessità di rinvigorire il proprio marchio e di reinventare l'esperienza del cliente attraverso un processo decisionale basato sui dati e strategie di marketing mirate.

I fornitori di CDP hanno l'opportunità di cogliere l'attimo e collaborare con il settore automobilistico, abbattendo i silos di dati e i canali di marketing tradizionali per soddisfare le richieste dei clienti automobilistici di oggi.