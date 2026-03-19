Cos'è l'automazione delle API?

Questa pratica può essere utilizzata per orchestrare workflow end-to-end, integrare dati tra sistemi, eseguire monitoraggio continuo, test e altro ancora.



L'automazione delle API serve a migliorare la coerenza e l'efficienza delle interazioni tra sistemi software semplificando ed eseguendo operazioni predefinite. Automatizzando queste interazioni, le organizzazioni possono ridurre la variabilità dell'esecuzione, supportare un numero maggiore di operazioni e fornire tempi di risposta più coerenti. Questo approccio consente anche un'elaborazione più rapida degli eventi di routine del sistema e aiuta a garantire che le applicazioni interconnesse funzionino in modo più stabile e coordinato.



Un report di Fortune Business Insights prevede che entro il 2032, il valore di mercato della gestione delle API dovrebbe raggiungere i 32,8 miliardi di dollari.1 Con la crescita dell'ecosistema API, la domanda di interazioni API affidabili e ad alto throughput è in aumento.



La prossima ondata di questa crescita è alimentata dai sistemi di intelligenza artificiale (AI) che si affidano alle API per recuperare dati, invocare servizi e coordinare i workflow. Due anni fa, Gartner prevedeva che entro il 2026 oltre il 30% dell'aumento della domanda di API deriverà da strumenti di AI che utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni.2



"Le API non sono più un sistema idraulico di backend. Sono il tessuto connettivo del business moderno", ha scritto Bryon Kataoka, CTO di iSOA Group, in un blog IBM Community.3 L'osservazione di Kataoka sottolinea come la crescente centralità delle API stia accelerando la necessità di automazione che possa supportare questi workload interconnessi in espansione.