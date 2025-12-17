Cos'è il ciclo di vita delle API?

In questa fase, gli sviluppatori iniziano la codifica, seguendo il piano di progettazione delle API delineato nel passaggio precedente. Un sistema di controllo delle versioni viene utilizzato per tenere traccia delle versioni e delle modifiche al codice durante tutto il processo di sviluppo.

Lo standard di settore per i sistemi di controllo delle versioni è Git, un software open source che tiene traccia delle modifiche al codice memorizzate localmente sul dispositivo di uno sviluppatore. Gli sviluppatori usano Git per creare, gestire e tenere traccia delle modifiche al loro codice, ma poi hanno bisogno di un posto dove questo codice sia accessibile a loro stessi e agli altri.

GitHub è il servizio di hosting Git più popolare, che offre piani sia gratuiti che a pagamento, consentendo lo storage, il recupero e la collaborazione su repository di codice Git. Esistono alternative per ospitare repository Git, tra cui GitLab, AWS CodeCommit e Microsoft Azure Repos.