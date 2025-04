Cos'è l'AI computing?

Il deep learning, un sottoinsieme del machine learning, utilizza le reti neurali che consistono di molti livelli, note anche come reti neurali profonde, per simulare il processo decisionale degli esseri umani. Le reti neurali profonde sono costituite da un livello di input e di output, oltre a centinaia di livelli nascosti, che le differenziano dalle reti neurali standard (in genere costituite solo da uno o due livelli nascosti).

I molteplici livelli di una rete neurale profonda alimentano un processo noto come apprendimento non supervisionato, che consente alle macchine di estrarre informazioni da grandi insiemi di dati non strutturati . L'apprendimento non supervisionato ha reso possibile il machine learning su vasta scala ed è adatto a molte delle attività più complesse dell'AI computing, come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e la computer vision, che implicano l'identificazione rapida e accurata di modelli complessi in grandi quantità di dati.