Tra i diversi tipi di test, il test unitario fornisce una visione quasi microscopica di un'unità di codice, che è il componente individuale più piccolo valutato tramite i test del software. L'ingrediente chiave richiesto per un corretto test unitario è l'isolamento, in modo che le funzioni dell'unità possano essere valutate efficacemente.

I benefici dei test unitari includono l'accelerazione del processo di sviluppo del software attraverso l'automazione e la creazione di risparmi sui costi di manodopera incorporando il debug nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC). Tali attività di debug supportano la retention di eventuali modifiche apportate al codice durante lo sviluppo e migliorano la qualità del codice nel suo complesso.

I framework di test unitario aiutano i tester a eseguire test su singole unità e a creare una base di codice complessivamente più solida. Il test viene superato quando un test controlla un particolare pezzo di codice e rileva che il test viene eseguito correttamente e che tutti i controlli associati (chiamati anche asserzioni) sono stati tutti eseguiti con successo. I test superati indicano che l'unità si comporta come previsto.