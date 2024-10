Questo potrebbe essere l'anno più importante di sempre per quanto riguarda la rendicontazione sulla sostenibilità. La Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD) dell'Unione europea, che richiede alle aziende in Europa e non solo di redigere relazioni annuali sull'impatto ambientale e sociale delle loro attività commerciali, è entrata in vigore a gennaio. Oltre al CSRD, la California ha nuove regole obbligatorie di rendicontazione che entreranno in gioco nel 2024, mentre i paesi di tutto il mondo sono sul punto di implementare i propri requisiti di divulgazione e documentazione non finanziaria.

Gli investitori, le autorità di regolamentazione e gli stakeholder chiedono sempre più alle aziende di divulgare la loro esposizione ai rischi legati al clima, come la dipendenza dai combustibili fossili o la vulnerabilità agli eventi meteorologici. Attraverso la rendicontazione obbligatoria e le divulgazioni volontarie, le aziende possono identificare e gestire i rischi legati al clima e fornire informazioni preziose agli investitori e agli altri stakeholder per una maggiore trasparenza.

La rendicontazione sta diventando fondamentale anche per le iniziative di responsabilità sociale delle imprese. Man mano che sempre più aziende stabiliscono ampi obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), trovare un modo per tracciare e documentare accuratamente i loro progressi è sempre più importante. La trasparenza fornita da una rendicontazione regolare e completa è un modo per evitare il cosiddetto "greenwashing", ovvero il rilascio di informazioni fuorvianti sulla sostenibilità e l'impatto ambientale. Con una documentazione regolamentata, i consumatori, i governi e le altre parti interessate possono prendere decisioni migliori sulla base di informazioni affidabili.

La conformità all'amplissima varietà in materia di rendicontazione obbligatoria può creare confusione e risultare complicata. Un sondaggio ha rilevato che l'81% delle aziende sta implementando nuovi ruoli e responsabilità per soddisfare il crescente numero di requisiti di divulgazione, mentre il 99% delle aziende ha dichiarato di essere leggermente o molto propenso a investire in più tecnologie e strumenti relativi alla rendicontazione ESG.2 Alcune imprese si rivolgono a soluzioni software in grado di acquisire, gestire e divulgare i dati ESG più agevolmente.