L'integrazione dei container e l'accesso alle risorse di storage con diversi provider di cloud rendono più semplice lo sviluppo, il test e la distribuzione. Creare immagini container, che contengono tutto ciò di cui un'applicazione ha bisogno per funzionare, è più semplice ed efficiente che creare immagini di macchine virtuali (VM). Tutto ciò significa sviluppo più rapido e tempi ottimizzati di rilascio e implementazione.

Prima gli sviluppatori implementeranno Kubernetes durante il ciclo di sviluppo, meglio è, perché potranno testare il codice all'inizio ed evitare errori costosi in futuro. Le app basate sull'architettura dei microservizi consistono in unità funzionali separate che comunicano tra loro tramite API. Questo significa che i team di sviluppo possono essere gruppi più piccoli, ognuno focalizzato su una singola caratteristica, e i team IT possono operare in modo più efficiente. I namespace (un modo per configurare più cluster secondari virtuali all'interno dello stesso cluster fisico Kubernetes) forniscono il controllo degli accessi all'interno di un cluster per migliorare l'efficienza.