Container su IBM cloud

Con i servizi container IBM, basati su tecnologie open source come Kubernetes, puoi facilitare e accelerare il tuo percorso verso il cloud in modo rapido e sicuro. Utilizza il servizio IBM Cloud Continuous Delivery per creare e implementare nel cloud le tue applicazioni in container. Orchestra i container con Red Hat® OpenShift on IBM Cloud o con il servizio IBM Cloud Kubernetes Service, oppure utilizza IBM Cloud Code Engine, una piattaforma serverless completamente gestita, per concentrarti sulla scrittura di codice e non sulla gestione dell'infrastruttura. IBM Cloud ha la soluzione container giusta per soddisfare le tue esigenze.