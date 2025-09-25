Container su IBM cloud

Maggiori informazioni
Crea microservizi sicuri per passare più velocemente dall'idea al mercato. Scegli l'orchestrator di computing e container più adatto alle tue esigenze e con elevata affidabilità sul tuo hybrid cloud.
Con i servizi container IBM, basati su tecnologie open source come Kubernetes, puoi facilitare e accelerare il tuo percorso verso il cloud in modo rapido e sicuro. Utilizza il servizio IBM Cloud Continuous Delivery per creare e implementare nel cloud le tue applicazioni in container. Orchestra i container con Red Hat® OpenShift on IBM Cloud o con il servizio IBM Cloud Kubernetes Service, oppure utilizza IBM Cloud Code Engine, una piattaforma serverless completamente gestita, per concentrarti sulla scrittura di codice e non sulla gestione dell'infrastruttura. IBM Cloud ha la soluzione container giusta per soddisfare le tue esigenze.
I nuovi utenti di IBM Cloud ricevono un credito di 200 USD sul primo acquisto di servizi e app. Inizia subito!
Supporta il ciclo di vita dei progetti e dei modelli di AI e machine learning con l'infrastruttura di container, sia on-premise che nel cloud, con le soluzioni IBM Cloud.
Ottieni gratuitamente un cluster Kubernetes, oltre a 40 prodotti sempre gratuiti e un credito di 200 USD.
IBM Cloud viene eseguito su Kubernetes per la scalabilità e la diversità dei carichi di lavoro e supporta oltre 25.000 cluster.
IBM Cloud si basa su standard aperti per fornire flessibilità, portabilità e servizi cloud che possono essere abilitati utilizzando API aperte.
IBM Cloud offre sicurezza Keep Your Own Key (KYOK) e sicurezza a livello di container, ampia conformità di settore e
La sicurezza delle immagini di IBM Cloud è supportata per impostazione predefinita nelle installazioni private, al fine di impedire che l'ingresso di codice dannoso influisca su altri container o sul sistema host.