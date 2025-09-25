illustrazione lineare di applicazione in container

Container su IBM cloud

Una piattaforma container creata per supportare gli ambienti più sicuri, affidabili e scalabili.

Servizio gestito con strumenti per la sicurezza, la gestione e il monitoraggio

Maggiori informazioni
Runtime serverless gestito per container, processi batch, codice e funzioni

Maggiori informazioni
Kubernetes gestito per app in container ad alta disponibilità e sicurezza

Maggiori informazioni
Registro privato completamente gestito per memorizzare e distribuire le immagini dei container

Maggiori informazioni

Sfrutta il potenziale dell'AI al Red Hat Summit

Visita lo stand IBM n. 1133 e scopri come Red Hat AI on IBM Cloud può accelerare l'innovazione delle app.

Maggiori informazioni
Informazioni generali

Crea microservizi sicuri per passare più velocemente dall'idea al mercato. Scegli l'orchestrator di computing e container più adatto alle tue esigenze e con elevata affidabilità sul tuo hybrid cloud.

Con i servizi container IBM, basati su tecnologie open source come Kubernetes, puoi facilitare e accelerare il tuo percorso verso il cloud in modo rapido e sicuro. Utilizza il servizio IBM Cloud Continuous Delivery per creare e implementare nel cloud le tue applicazioni in container. Orchestra i container con Red Hat® OpenShift on IBM Cloud o con il servizio IBM Cloud Kubernetes Service, oppure utilizza IBM Cloud Code Engine, una piattaforma serverless completamente gestita, per concentrarti sulla scrittura di codice e non sulla gestione dell'infrastruttura. IBM Cloud ha la soluzione container giusta per soddisfare le tue esigenze.
Cinque anni fa, la sicurezza e la scalabilità erano una scusa che le banche usavano per evitare di parlare con aziende come noi. Oggi sono la ragione per cui vogliono lavorare con noi.
Matthieu M. Job CEO, Circeo Cliente di Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Vantaggi Le soluzioni Containers on IBM Cloud offrono benefici significativi agli sviluppatori e ai team di sviluppo, soprattutto nelle seguenti aree.
Inizia gratuitamente
Supporta i workload AI

Supporta il ciclo di vita dei progetti e dei modelli di AI e machine learning con l'infrastruttura di container, sia on-premise che nel cloud, con le soluzioni IBM Cloud.

 Scopri le soluzioni
Inizia a costruire gratuitamente

Ottieni gratuitamente un cluster Kubernetes, oltre a 40 prodotti sempre gratuiti e un credito di 200 USD.

 Risparmia ora!
Compatibilità con Kubernetes

IBM Cloud viene eseguito su Kubernetes per la scalabilità e la diversità dei carichi di lavoro e supporta oltre 25.000 cluster.

 Maggiori informazioni
Nessun rischio di blocco da fornitore

IBM Cloud si basa su standard aperti per fornire flessibilità, portabilità e servizi cloud che possono essere abilitati utilizzando API aperte.

 Maggiori informazioni
Funzionalità di grado aziendale

IBM Cloud offre sicurezza Keep Your Own Key (KYOK) e sicurezza a livello di container, ampia conformità di settore e
*Si applicano restrizioni

 SLA IBM Cloud
Progettato per la sicurezza

La sicurezza delle immagini di IBM Cloud è supportata per impostazione predefinita nelle installazioni private, al fine di impedire che l'ingresso di codice dannoso influisca su altri container o sul sistema host.

 Consulta la documentazione
Soluzioni IBM Cloud Code Engine
Esegui applicazioni serverless o batch job dal codice sorgente o dalle immagini del container.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Implementa cluster OpenShift altamente disponibili e completamente gestiti con un semplice clic.
IBM Cloud Kubernetes Service
Semplifica la distribuzione, la gestione e le operazioni di Kubernetes.
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
Esegui e gestisci macchine virtuali sicure su una piattaforma cloud e AI nativa su IBM Cloud.
IBM Cloud Satellite
Implementa il servizio gestito Red Hat OpenShift on IBM Cloud ovunque (on-premise o altra infrastruttura cloud).
Red Hat OpenShift IPI Installer
Crea il tuo cluster Red Hat OpenShift autogestito sull'infrastruttura IBM Cloud.
Red Hat AI InstrucLab
Semplifica, scala e proteggi l'addestramento e l'implementazione dei modelli di AI
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud
Utilizza i servizi genAI del portfolio IBM® watsonx per supportare il ciclo di vita di progetti e modelli di AI e machine learning, on-premise e nel cloud.
IBM Cloud Container Registry
Memorizza e distribuisci immagini container in un registro privato.
IBM Cloud Continuous Delivery
Automatizza build e test con le delivery pipeline basate su Tekton.
IBM Cloud Schematics
Automatizza le operazioni delle risorse cloud, installa software ed esegui app multilivello sulle tue risorse cloud in modo rapido e semplice.
IBM Cloud Logs
Ottimizza l'osservabilità dei log per migliorare le prestazioni dell'infrastruttura e delle app.
IBM Cloud Monitoring
Monitora e risolvi i problemi delle tue soluzioni basate su container.
IBM Cloud Security and Compliance Workload Protection
Trova e assegna priorità alle vulnerabilità del software, rileva e rispondi alle minacce e gestisci le configurazioni.
IBM Cloud Object Storage
Gestisci lo storage interno del registro.
IBM Cloud Object Storage
Gestisci lo storage interno del registro.
IBM Cloud Secrets Manager
Gestisci i certificati e i segreti dei sottodomini di ingresso.
IBM Cloud Key Protect
Crittografa il database etcd e i volumi di avvio del nodo worker.
IBM Cloud HyperProtect Crypto
Gestisci le policy di sicurezza e l'orchestrazione negli ambienti multicloud.
IBM Cloud Managed ODF
Implementa lo storage software-defined OpenShift Data Foundation nel tuo cluster OpenShift.
Casi di studio
Vista dello stadio di Wimbledon. Tennista che serve la palla al di là della rete
Wimbledon
I workflow automatizzati di Wimbledon integrano e orchestrano il flusso di dati attraverso le varie applicazioni e i modelli AI in contenitori, producendo un'esperienza digitale che raccoglie 2,7 milioni di punti dati ogni anno.
Immagine di una competizione di golf piena di gente
Masters
Per adattarsi a una pandemia, IBM ha applicato la tecnologia open hybrid cloud al fine di aiutare a risolvere problematiche complesse e a utilizzare un'enorme quantità di dati non strutturati per creare un'esperienza digitale ottimale.
Veduta aerea di un aereo parcheggiato in un aeroporto
Etihad Airways
Etihad ha utilizzato IBM cloud Kubernetes Service per creare una piattaforma aperta di orchestrazione dei servizi basata su microservizi.
Persone che camminano per strada
Sweap.io
IBM Cloud Code Engine consente a Sweap.io di gestire le funzionalità di auto-scaling automatica che consentono all'azienda di concentrarsi sulla fornitura di valore ai clienti
Formazione e certificazioni IBM Cloud Professional Architect
Acquisisci capacità in materia di container attraverso i corsi del programma IBM Cloud Professional Architect.
IBM Cloud Professional Developer
Acquisisci capacità in materia di container attraverso i corsi del programma IBM Cloud Professional Developer.
IBM Cloud DevSecOps Specialty
Scopri come costruire e implementare le tue applicazioni in container nel cloud.

Fasi successive

 

Inizia subito a utilizzare gratuitamente una delle nostre soluzioni Container.
Inizia con Red Hat OpenShift su IBM Cloud Inizia con IBM Cloud Code Engine Inizia con IBM Cloud Kubernetes Service Inizia con IBM Cloud Container Registry