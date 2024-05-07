I piani Lite non comportano mai alcun addebito. Per l'utilizzo di piani non Lite con il livello gratuito è invece necessario passare a un piano di pagamento a consumo. Per il consumo eccedente la soglia gratuita prevista per il servizio, ti verrà fatturato un addebito mensile per l'utilizzo delle risorse.

Puoi impostare limiti di spesa separati per account, container, runtime, tutti i servizi e servizi specifici. Riceverai automaticamente una notifica quando la tua spesa mensile raggiungerà l'80%, il 90% e il 100% di tali limiti. Per impostare le notifiche di spesa, fai clic su Manage (Gestisci) > Billing and usage (Fatturazione e utilizzo) e seleziona Spending notifications (Notifiche di spesa). Per maggiori informazioni, consulta Impostazioni delle notifiche di spesa.