Crea un account gratis. Prova un cluster di Kubernetes altamente sicuro a costo zero.
Include 1 nodo di lavoro. Disponibile per 30 giorni.
Il tuo cluster gratuito si integra facilmente con IBM Cloud Container Registry e tanto altro.
Puoi usare questo credito, disponibile per 30 giorni, per provare qualsiasi prodotto IBM Cloud.
Implementa app ad elevata disponibilità e dotate di robuste misure di sicurezza in un'esperienza Kubernetes nativa.
Gestisci le immagini del contenitore Docker in un registro privato, completamente gestito.
Supporta le migliori procedure DevOps utilizzando Git, tracciamento dei problemi, pipeline CI/CD e Web IDE Eclipse Orion nel cloud.
Fornisci archiviazione flessibile e conveniente per dati non strutturati.
Usa un database di documenti JSON scalabile per applicazioni web, mobili, IoT e serverless.
Ottieni visibilità operativa nelle prestazioni e nello stato di integrità di applicazioni, servizi e infrastrutture.
Aggrega ed effettua ricerche nei log di applicazioni e server utilizzando un'unica piattaforma.
Aggiungi un'interfaccia in linguaggio naturale alle tue applicazioni per automatizzare le interazioni con gli utenti.
Fornisci archiviazione flessibile e conveniente per dati non strutturati.
Crea modelli analitici e reti neurali, addestrati con i tuoi stessi dati, da distribuire in applicazioni.
Integra AI e apprendimento automatico nel tuo business. Crea modelli personalizzati utilizzando i tuoi dati.
Ricava insight sui tuoi utenti e le rispettive applicazioni con i servizi di IBM Cloud.
Aggiungi un'interfaccia in linguaggio naturale alle tue applicazioni per automatizzare le interazioni con gli utenti.
Aggiungi l'autenticazione ad app mobili e web e proteggi API e sistemi back-end in esecuzione su IBM Cloud.
Usufruisci della trascrizione in streaming a bassa latenza.
Usa una funzione di sintesi vocale dall’effetto naturale.
Usufruisci di un database SQL cloud completamente gestito con un motore Db2 potenziato.
Usa un database di documenti JSON scalabile per applicazioni web, mobili, IoT e serverless.
Sviluppa e distribuisci applicazioni di analytics utilizzando Apache Spark e Apache Hadoop open source.
Addestra IBM Watson; cataloga e condividi in modo sicuro i dati aziendali.
Supporta le migliori procedure DevOps utilizzando Git, tracciamento dei problemi, pipeline CI/CD e Web IDE Eclipse Orion nel cloud.
Traduci testo, documenti e siti web da una lingua all'altra.
Aggiungi alle applicazioni un motore di ricerca cognitiva e analytics dei contenuti.
Gestisci le immagini del contenitore Docker in un registro privato, completamente gestito.
Ricava insight dai dati transazionali e dai social media per identificare i tratti psicologici.
Rileva i toni linguistici, incluse emozioni, propensioni sociali e stili linguistici.
Analizza immagini per individuare scene, oggetti, volti e altri contenuti.
Analizza il testo ed estrai metadati dal contenuto, come concetti, entità, sentimenti, pareri e tanto altro.
Esegui la tua applicazione, il tuo lavoro batch o il tuo container su una piattaforma serverless gestita.
Implementa app ad elevata disponibilità e dotate di robuste misure di sicurezza in un'esperienza Kubernetes nativa.
Utilizza un database completamente gestito ospitato in un ambiente IBM Cloud Hyper Protect. Attualmente supporta MongoDB 3.6.4.
Esegui funzioni in risposta a eventi in entrata.
Gestisci in modo centralizzato i tuoi secret in un'istanza dedicata single-tenant.
Esegui la migrazione dei dati in modo rapido e più sicuro dalla tua origine on-premise a una proprietà dati IBM Cloud.
Acquisisci affidabilità, prestazioni e sicurezza superiori per applicazioni, siti web e servizi internet.
Crea ed esegui server virtuali basati su Linux in un ambiente di confidential computing.
Conserva i tuoi dati PostgreSQL in un database client completamente crittografato, senza bisogno di competenze specializzate.
Utilizza questo servizio per la gestione delle chiavi di crittografia, con cui è possibile proteggere i dati.
Codice della promozione: VPC1000
Valido fino al 31 dicembre 2024
Credito di 1.000 USD valido per 180 giorni sui seguenti prodotti: IBM Cloud Virtual Server for VPC, IBM Cloud Block Storage for VPC e IBM Cloud Image Service for VPC
Codice della promozione: VPC1000
Valido fino al 31 dicembre 2024
Credito di 1.000 USD valido per 180 giorni e utilizzabile per l’acquisto di IBM Cloud Bare Metal Server for VPC, inclusi server, archiviazione e bilanciamenti del carico
Codice della promozione: DBFREE601
Valido fino al 31/01/2024
Credito di 600 USD valido per 90 giorni su IBM Cloud Databases for MongoDB, Redis, PostgreSQL, Elasticsearch
L’account IBM Cloud gratuito permette di accedere a oltre 40 prodotti con piani tariffari Lite. Questo significa che il piano sarà sempre gratuito. Non ci saranno mai addebiti a tuo carico e il piano non scadrà mai.
Per iniziare a sviluppare su IBM Cloud, è necessario innanzitutto creare un account utilizzando un indirizzo e-mail (l'indirizzo e-mail non deve essere associato a un account esistente).
Ti verranno richiesti subito i dati di pagamento, ma nulla verrà addebitato finché non utilizzerai un servizio fatturabile; verrà tuttavia trattenuto un importo nominale sulla tua carta per verificarne l'autenticità.
Dopo aver inserito i dati della carta di credito, un messaggio di conferma mostrerà l'addebito. L'importo si aggirerà intorno a 1,00 USD, secondo il circuito di pagamento.
Registrare queste informazioni ti consentirà di passare con tutta semplicità a un piano di pagamento a consumo, se e quando lo desidererai.
I piani Lite non comportano mai alcun addebito. Per l'utilizzo di piani non Lite con il livello gratuito è invece necessario passare a un piano di pagamento a consumo. Per il consumo eccedente la soglia gratuita prevista per il servizio, ti verrà fatturato un addebito mensile per l'utilizzo delle risorse.
Puoi impostare limiti di spesa separati per account, container, runtime, tutti i servizi e servizi specifici. Riceverai automaticamente una notifica quando la tua spesa mensile raggiungerà l'80%, il 90% e il 100% di tali limiti. Per impostare le notifiche di spesa, fai clic su Manage (Gestisci) > Billing and usage (Fatturazione e utilizzo) e seleziona Spending notifications (Notifiche di spesa). Per maggiori informazioni, consulta Impostazioni delle notifiche di spesa.
Sempre gratuiti: si tratta di prodotti con un piano Lite che non prevede scadenza. Questi prodotti sono progettati per consentirti di lavorare ai tuoi progetti senza preoccupazioni ed evitare l'addebito accidentale di costi. Le quote del piano Lite sono basate sull'utilizzo, non scadono mai e si rinnovano mensilmente o su una base di utilizzo una tantum. Scopri tutti i prodotti con piano Lite.
Prova gratuita: può essere considerata una versione di prova premium, ma richiede un account con pagamento a consumo o in abbonamento. A seconda del prodotto, la quota può valere per un periodo di tempo specifico, essere basata sull'utilizzo o non scadere mai. Alcuni prodotti comportano spese aggiuntive se si superano i consumi del livello gratuito. Scopri tutti i prodotti con piano libero.
Il raggiungimento di qualsiasi limite previsto per le istanze del piano Lite comporta la sospensione del servizio per quel mese. I limiti si applicano a livello di organizzazione, non di istanza. Nuove istanze create nella stessa organizzazione riflettono l'eventuale utilizzo in istanze precedenti. I limiti vengono reimpostati il primo giorno di ogni mese.
Puoi controllare l'utilizzo andando su Manage (Gestisci) > Billing and usage (Fatturazione e utilizzo) nella console e selezionando Usage (Utilizzo). Per maggiori informazioni, consulta Monitoraggio dell'utilizzo.
Per ricevere il credito di 200 USD, è necessario prima passare a un account con pagamento a consumo. Se lo hai già fatto, per vedere il credito di 200 USD vai alla pagina dedicata all'utilizzo nella console di IBM Cloud. In alternativa puoi visitare la pagina riguardante le impostazioni dell'account per controllare le promozioni attive. Il credito promozionale di 200 USD viene applicato automaticamente, ma possono essere necessarie alcune ore prima che venga visualizzato nel tuo account. Il credito è disponibile solo per i nuovi account con pagamento a consumo e non può essere utilizzato con offerte di terze parti.
Gli account di prova di IBM Cloud sono disponibili per docenti e studenti degli istituti accademici accreditati. Per verificare la tua idoneità a un account di prova, visita la pagina Harness the Power of IBM e controlla le credenziali del tuo istituto. Gli account di prova scadono dopo 30 giorni.
Se aggiungi una carta di credito all'account di prova, questo diventerà un account con pagamento a consumo e non potrà più essere riconvertito in uno di prova.
Inoltre, in un account con pagamento a consumo non è possibile utilizzare i codici funzione riservati agli istituti. Per maggiori informazioni sugli account di prova per studenti e docenti, consulta le domande frequenti sull'IBM Academic Initiative.
Vai alla pagina relativa a fatturazione e promozioni e inserisci il codice della promozione, quindi leggi i dettagli promozionali e conferma l'attivazione facendo clic su "Apply" (Applica).
Nota: ai fini dell'autenticazione, per poter attivare i codici promozionali devi aver registrato una carta di credito.
Se desideri ottenere un preventivo dei costi per i prodotti IBM® Cloud, puoi utilizzare lo stimatore costi personalizzando i piani in base alle tue esigenze. Esplora il catalogo per trovare le offerte da aggiungere al preventivo.
È disponibile l'assistenza tecnica gratuita visitando il forum Stack Overflow (link esterno a ibm.com). Puoi inviare richieste riguardanti gestione degli accessi, account, fatturazione e utilizzo.
Esplora le opzioni disponibili per provare IBM Cloud Kubernetes Service gratis
Addestramento interattivo per l'implementazione e l'operatività di un cluster su IBM® Cloud Kubernetes Service. Nessun download o configurazione richiesti.
Esegui carichi di lavoro containerizzati avvalendoti della leadership di IBM Cloud in termini di sicurezza, oltre all'innovazione open source e alle funzionalità di grado aziendale che offre.