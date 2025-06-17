L'infrastruttura ibrida di IBM offre soluzioni di infrastruttura ibrida scalabili e resilienti, garantendo sicurezza, prestazioni e affidabilità ottimali per l'esecuzione di workload mission-critical e sfruttando la piattaforma di infrastruttura ibrida di IBM.

Nell'odierno landscape digitale basato su AI, le aziende hanno bisogno di infrastrutture che siano il più adattabili e dinamiche possibile. Ciò richiede un approccio rivoluzionario che consenta di colmare il divario tra i sistemi legacy on-premise e le tecnologie cloud.

L'infrastruttura ibrida IBM offre una soluzione, consentendo alle aziende di allocare le risorse dove servono di più, dal cloud all'on-premise, sfruttando il meglio di entrambi i mondi. Progettando infrastrutture che soddisfino le esigenze aziendali, le imprese hanno la libertà di scegliere dove e come eseguire i propri workload, ottimizzando al contempo prestazioni, sicurezza ed efficienza dei costi.