Soluzioni di infrastruttura ibrida

Progettate per offrire libertà di scelta

Ottimizza con l'infrastruttura ibrida

L'infrastruttura ibrida di IBM offre soluzioni di infrastruttura ibrida scalabili e resilienti, garantendo sicurezza, prestazioni e affidabilità ottimali per l'esecuzione di workload mission-critical e sfruttando la piattaforma di infrastruttura ibrida di IBM.

Nell'odierno landscape digitale basato su AI, le aziende hanno bisogno di infrastrutture che siano il più adattabili e dinamiche possibile. Ciò richiede un approccio rivoluzionario che consenta di colmare il divario tra i sistemi legacy on-premise e le tecnologie cloud.

L'infrastruttura ibrida IBM offre una soluzione, consentendo alle aziende di allocare le risorse dove servono di più, dal cloud all'on-premise, sfruttando il meglio di entrambi i mondi. Progettando infrastrutture che soddisfino le esigenze aziendali, le imprese hanno la libertà di scegliere dove e come eseguire i propri workload, ottimizzando al contempo prestazioni, sicurezza ed efficienza dei costi.

Cambiamenti di mercato

Il passaggio all’infrastruttura ibrida e alla modalità "as-a-service" continua ed è accelerato dall'AI
81% delle aziende vede XaaS come una soluzione strategica a lungo termine 75% considera le soluzioni ibride (che integrano on-premise e cloud) come il criterio principale per la selezione dei fornitori 70% dell'infrastruttura AI on-premise sarà fornita come servizio 50% si aspetta che XaaS sia più conveniente rispetto al on-premise tradizionale

Vantaggi

Integrazione end-to-end
Scalabilità di livello aziendale
Benchmark delle prestazioni comprovati
Leadership in materia di conformità e sicurezza

Soluzioni

Applicazioni AI
Applicazioni ERP
Gestione dei dati
Applicazioni aziendali

Piattaforma di infrastruttura ibrida

Ottimizzazione dei workload
  • Architetture distribuibili
  • Infrastructure as Code  (API, CLI, Terraform, Ansible, ecc.)
Esperienza fluida
  • Fatturazione consolidata
  • Gestione centralizzata delle risorse
  • Esperienza personalizzata
  • Gestione delle identità e degli accessi
  • Catalogo dei servizi
  • Observability
AI integrata
  • Assistenti AI per la chat
Sicurezza e conformità
  • Gestione automatizzata del livello di sicurezza
  • Piattaforma di protezione delle applicazioni cloud-native (CNAPP)
  • Supporto alla conformità specifica del settore

Prodotti

IBM Power Virtual Server

Soluzione Infrastructure as a Service (IaaS) basata su cloud per l'esecuzione di workload IBM i, Linux e AIX. Distribuita su IBM Cloud o nel data center del cliente.

 IBM Fusion

Una piattaforma completamente integrata e pronta all'uso per eseguire e mantenere tutte le applicazioni Red Hat OpenShift on-premise.

 IBM Cloud Satellite

Estensione del pannello di controllo di IBM Cloud per fornire Red Hat OpenShift gestito nei data center e in altri ambienti hyperscaler.

 IBM Storage Ceph as a Service

Soluzione di storage cloud software-defined per blocchi, file e oggetti fornita come esperienza cloud storage on-premise
Strategia per l'infrastruttura ibrida

La nostra strategia per l'infrastruttura ibrida IBM è progettata per offrire valore ai clienti con un approccio incentrato sui risultati. Siamo specializzati nella fornitura di soluzioni per workload ibridi, su misura per applicazioni aziendali critiche, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  1. Pianificazione delle risorse aziendali (ERP)
  2. Gestione dei dati
  3. Altre applicazioni aziendali
  4. Applicazioni AI

Questo approccio flessibile alla piattaforma soddisfa le esigenze di oggi e anticipa quelle di domani, consentendo di aggiungere nuove soluzioni per i workload man mano che la nostra roadmap del prodotto si evolve. Gli attributi chiave della nostra strategia includono una maggiore workload automation, servizi di piattaforma, supporto integrato con AI e un'esperienza unificata per tutte le offerte.

Risorse

Cos'è XaaS?

Scopri come XaaS può collegare i dati in un framework di hybrid cloud per fornire servizi di AI.
XaaS e infrastruttura ibrida

Scopri come ottimizzare i costi, modernizzare le applicazioni e proteggere i dati con XaaS.
Sfruttare XaaS per ridurre i costi

Utilizza XaaS per passare a modelli incentrati sui risultati e semplificare l'IT, riducendo costi, rischi e complessità.
Migliorare la conformità e la sicurezza dei dati

Con l'accelerazione dell'adozione di XaaS e AI, una solida sicurezza dei dati è fondamentale per il successo e semplifica la conformità.
Il potere dell'adozione di un'infrastruttura ibrida distribuita

Il futuro del cloud computing è nell'adozione di un'infrastruttura ibrida distribuita, sostenuta da XaaS.
