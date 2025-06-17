Progettate per offrire libertà di scelta
L'infrastruttura ibrida di IBM offre soluzioni di infrastruttura ibrida scalabili e resilienti, garantendo sicurezza, prestazioni e affidabilità ottimali per l'esecuzione di workload mission-critical e sfruttando la piattaforma di infrastruttura ibrida di IBM.
Nell'odierno landscape digitale basato su AI, le aziende hanno bisogno di infrastrutture che siano il più adattabili e dinamiche possibile. Ciò richiede un approccio rivoluzionario che consenta di colmare il divario tra i sistemi legacy on-premise e le tecnologie cloud.
L'infrastruttura ibrida IBM offre una soluzione, consentendo alle aziende di allocare le risorse dove servono di più, dal cloud all'on-premise, sfruttando il meglio di entrambi i mondi. Progettando infrastrutture che soddisfino le esigenze aziendali, le imprese hanno la libertà di scegliere dove e come eseguire i propri workload, ottimizzando al contempo prestazioni, sicurezza ed efficienza dei costi.
Il passaggio all’infrastruttura ibrida e alla modalità "as-a-service" continua ed è accelerato dall'AI
Soluzione Infrastructure as a Service (IaaS) basata su cloud per l'esecuzione di workload IBM i, Linux e AIX. Distribuita su IBM Cloud o nel data center del cliente.
Una piattaforma completamente integrata e pronta all'uso per eseguire e mantenere tutte le applicazioni Red Hat OpenShift on-premise.
Estensione del pannello di controllo di IBM Cloud per fornire Red Hat OpenShift gestito nei data center e in altri ambienti hyperscaler.
Soluzione di storage cloud software-defined per blocchi, file e oggetti fornita come esperienza cloud storage on-premise
La nostra strategia per l'infrastruttura ibrida IBM è progettata per offrire valore ai clienti con un approccio incentrato sui risultati. Siamo specializzati nella fornitura di soluzioni per workload ibridi, su misura per applicazioni aziendali critiche, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Questo approccio flessibile alla piattaforma soddisfa le esigenze di oggi e anticipa quelle di domani, consentendo di aggiungere nuove soluzioni per i workload man mano che la nostra roadmap del prodotto si evolve. Gli attributi chiave della nostra strategia includono una maggiore workload automation, servizi di piattaforma, supporto integrato con AI e un'esperienza unificata per tutte le offerte.
