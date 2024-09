No, l'abbonamento di prova di SPSS non utilizza codici di autorizzazione; utilizza invece il tuo nome utente e la tua password IBMid per autenticare la tua licenza. Allo scadere del tuo periodo di prova, l'applicazione di prova smetterà di funzionare. Ti consigliamo di disinstallare la versione di prova alla sua scadenza. Se desideri acquistare un GradPack, dovrai installare il software GradPack e applicare il codice di autorizzazione ricevuto dal fornitore che ti ha venduto la licenza.