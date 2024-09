IBM SPSS Data Preparation utilizza tecniche avanzate per semplificare la fase di preparazione dei dati, fornendo risultati di analisi più rapidi e accurati. Scegli una procedura di preparazione dei dati automatizzata per ottenere risultati rapidi o seleziona altri metodi per preparare serie di dati più complesse. Identifica facilmente casi, variabili e valori di dati sospetti o non validi. Visualizza i pattern dei dati mancanti, riepiloga le distribuzioni delle variabili e lavora in modo più accurato con algoritmi progettati per attributi nominali.

Il modulo è incluso nell'edizione SPSS Professional per gli ambienti on-premises e nell'edizione base per i piani di abbonamento.