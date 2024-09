IBM SPSS Advanced Statistics fornisce un sofisticato set di tecniche e modelli analitici univariati e multivariati. Include modelli lineari generalizzati misti (GLMM), modelli lineari generali (GLM), procedure di modelli misti, modelli lineari generalizzati (GENLIN) e procedure di equazione di stima generalizzata (GEE). Ottieni conoscenze profonde dai dati per risolvere problemi reali in discipline come la produzione industriale, la farmaceutica e la ricerca di mercato.

Questo modulo è incluso nell'edizione SPSS Premium per l'installazione in loco e nel componente aggiuntivo Custom Tables and Advanced Statistics per i piani di abbonamento.