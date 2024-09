Il software IBM SPSS Statistics offre una serie di potenti funzioni statistiche che consentono alla tua organizzazione di utilizzare al meglio le preziose informazioni derivate dai dati. Attraverso un'analisi dei dati più approfondita, potrai ricavare le informazioni necessarie per migliorare il processo decisionale e quindi, tra le altre cose, ampliare i mercati, migliorare i risultati delle ricerche, conseguire la conformità normativa, gestire i rischi e massimizzare il ROI.

Per facilitare l'accesso alle funzioni di IBM SPSS Statistics, le abbiamo suddivise in due categorie, in base al modello del piano di acquisto online di IBM SPSS Statistics. Per maggiori informazioni sull'acquisto delle funzioni che ti interessano, ti consigliamo di consultare i nostri piani tariffari o di contattare un rappresentante commerciale.