Accedi al tuo account My IBM. Dalla pagina del prodotto, fai clic sul pulsante "Gestisci" accanto alla voce SPSS Subscription. Quindi, seleziona "Gestisci utenti" dal menu a sinistra. Fai clic su "Aggiungi nuovo utente" nell'angolo in alto a destra della tabella utente. Immetti il nuovo nome utente e l'IBMid o l'indirizzo e-mail, quindi fai clic su “Invia". Una volta inviato il modulo, il nuovo utente riceverà un invito via e-mail per utilizzare il servizio.