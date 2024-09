IBM SPSS Decision Tree consente di identificare i gruppi, scoprire le loro relazioni e prevedere eventi futuri. È dotato di classificazione visiva e alberi decisionali per aiutarti a presentare risultati categorizzati e spiegare più chiaramente l'analisi a un pubblico non tecnico. Crea modelli di classificazione per segmentazione, stratificazione, previsione, riduzione dei dati e screening variabile. Puoi anche creare modelli per l'identificazione delle interazioni, l'unione di categorie e la discretizzazione delle variabili continue.

Questo modulo è incluso nell'edizione SPSS Statistics Professional per gli ambienti on-premises e nel modulo aggiuntivo "Alberi di previsione e decisione" per i piani di abbonamento.