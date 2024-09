IBM offre agli istituti accademici un modo per dimensionare l'utilizzo di SPSS Statistics a scopi di insegnamento e apprendimento con SPSS Statistics Campus Edition. Una singola licenza per un intero campus semplifica l'amministrazione delle licenze e fornisce a un numero illimitato di utenti l'accesso a SPSS Statistics e SPSS Amos. Leggi la scheda tecnica (PDF, 85,9 KB)



Per ottenere una licenza monouso per studenti e insegnanti attivi, esplora SPSS Statistics Gradpack e Faculty Packs.