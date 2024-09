Il riepilogo delle variabili viene visualizzato per le variabili con almeno il 10% di valori mancanti e mostra il numero e la percentuale di valori mancanti per ogni variabile in una tabella.Presenta anche la media e la deviazione standard per i valori validi delle variabili di scala e il numero di valori validi per tutte le variabili.Un grafico di pattern mostra i pattern di valori mancanti per le variabili dell'analisi.Ogni pattern corrisponde a un gruppo di casi con lo stesso pattern di dati incompleti e completi.