IBM SPSS Custom Tables ti consente di riepilogare i dati di SPSS Statistics e di visualizzare le tue analisi come tabelle per la presentazione pronte per la produzione. Offre capacità di analytics per aiutarti a imparare dai tuoi dati e offre funzionalità avanzate che ti consentono di creare tabelle facili da leggere e interpretare. La soluzione consente di lavorare con l'output e presentare i risultati delle indagini utilizzando categorie di risposte multiple, stack o nidificazione. Puoi anche gestire i valori mancanti e modificare etichette e formati.

Questo modulo è incluso in SPSS Standard edition per gli ambienti on-premise e nel componente aggiuntivo "Custom Tables & Advanced Statistics" per i piani di sottoscrizione.